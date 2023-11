Desde sua criação, a rede social chinesa TikTok tem sido uma ‘pedra no sapato’ de gigantes famosas como Instagram e Facebook, por conta de seu conteúdo rápido, variado e objetivo que rapidamente caiu no gosto de milhões de usuários pelo mundo. No entanto, um novo recurso anunciado pelo “Insta” promete ser a resposta ao sucesso de seu concorrente asiático. Siga a leitura e saiba mais.

TikTok começa a se preocupar com novidade anunciada no Instagram. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mantendo a atenção dos usuários

O Instagram surpreende mais uma vez ao anunciar uma significativa mudança em sua funcionalidade Reels, apimentando a competição com seu concorrente, o gigante dos vídeos curtos, TikTok.

A plataforma revelou planos que prometem abalar as estruturas das redes sociais, desafiando o reinado da rede social chinesa.

Continue lendo, logo abaixo, para conhecer mais detalhes sobre como essa novidade pode redefinir o cenário da criação e compartilhamento de conteúdo em vídeos curtos, trazendo uma revolução para os usuários.

As 5 novidades que agitam o Instagram

1. Edição avançada e áudios de filmes no Instagram

A maior atualização é direcionada ao Reels, a resposta do Instagram aos vídeos curtos que conquistaram o mundo. Agora, os usuários têm à disposição ferramentas de edição mais sofisticadas, incluindo zoom, corte e rotação de clipes.

Além disso, a opção de refazer ou desfazer alterações eleva a qualidade da produção de conteúdo. Uma adição empolgante é a capacidade de incorporar clipes de áudio de filmes e séries aos Reels, abrindo possibilidades criativas para contar histórias envolventes e dinâmicas.

Novidade foi mostrado na aba Reels, do Instagram.

2. Novos adesivos personalizados e mensagens de voz

Além das inovações no Reels, o Instagram introduziu adesivos personalizados, enriquecendo a interação entre os usuários. Esses adesivos podem ser aplicados nos Reels, adicionando um toque pessoal e único a cada criação.

3. Planejamento e análise de conteúdo

Voltado principalmente aos criadores de conteúdo, uma grande adição é a nova capacidade de visualizar, renomear e agendar rascunhos de postagens. A plataforma também implementará novos dados nas informações de desempenho do Reels, oferecendo insights valiosos sobre a audiência e engajamento.

4. Exclusividade com a lista de melhores amigos

Outra característica interessante é a opção de compartilhar conteúdo exclusivamente com uma lista de melhores amigos, proporcionando maior privacidade e personalização na hora de compartilhar momentos especiais.

5. Instagram e Amazon: uma parceria inovadora

Em uma manobra brilhante, o Instagram revelou uma parceria estratégica com a Amazon, proporcionando aos usuários a oportunidade de realizar compras de forma direta por meio da plataforma da rede social.

Essa integração promete mudar a forma como interagimos com publicidade e e-commerce, oferecendo uma experiência de compra mais suave e integrada.

A transformação da experiência do usuário

Com essas atualizações, o Instagram demonstra claramente seu compromisso em melhorar a experiência do usuário, fornecendo ferramentas mais robustas para a criação de conteúdo e oferecendo novas maneiras de interagir e se conectar.

O cenário das redes sociais está prestes a vivenciar uma revolução com as inovações anunciadas.

