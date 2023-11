Novo recurso pode integrar Facebook e Instagram ao marketplace da Amazon

Nos Estados Unidos, um teste promovido pela Amazon e pela Meta, empresa que controla o Facebook, permite que consumidores comprem diretamente os produtos, através de anúncios no Instagram e no Facebook.

Para ter acesso a anúncios selecionados, os consumidores norte-americanos são convidados a conectar suas contas da Amazon às redes sociais. Mas como isso funciona, na prática? A seguir, continue lendo para entender.

Amazon testa novo recurso de vendas no Instagram e Facebook/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Amazon testa novo recurso de vendas integradas

Se esta funcionalidade for bem sucedida poderá fortalecer a atração de anunciantes para a Meta e expandir a base de consumidores da Amazon além de sua plataforma de e-commerce.

Esta parceria inédita entre as gigantes tecnológicas também poderá auxiliar na competição com rivais em ascensão, como o TikTok, que lançou um mercado de comércio eletrônico nos EUA, e startups chinesas como Temu e Shein.

Como a novidade vai funcionar?

Anúncios selecionados no Facebook e Instagram vão oferecer aos consumidores norte-americanos informações como preços em tempo real, estimativas de entrega e detalhes dos produtos da Amazon, conforme revelado por um representante da varejista.

Um porta-voz da Amazon afirmou: “Pela primeira vez, os clientes poderão comprar diretamente no Facebook e Instagram e concluir suas compras na Amazon sem sair do aplicativo de mídia social”.

A extensão deste novo recurso não está imediatamente clara, embora alguns anúncios no Instagram já incentivem os usuários a “comprar no marketplace”, direcionando-os para páginas de produtos e botões de compra.

Maurice Rahmey, cuja empresa auxilia marcas a anunciarem na Meta e no Google, postou um vídeo do recurso no LinkedIn e comentou: “Esta parceria pode ser uma enorme oportunidade de receita para a Meta e para a Amazon, e, mais importante, para os anunciantes”.

Entenda o objetivo da parceria entre as gigantes da Tecnologia

A Amazon busca ampliar sua base de clientes para além de seu aplicativo principal, enquanto a Meta enfrenta desafios para ingressar no comércio eletrônico.

A empresa descontinuou a guia de compras no Instagram, que permitia aos usuários encontrar itens para compra em seus feeds, e desativou recursos de compras ao vivo para Facebook e Instagram.

No ano de 2021, a Apple alterou suas políticas de privacidade, concedendo aos usuários a opção de não serem rastreados por anunciantes.

Esta mudança limitou consideravelmente a segmentação de anúncios em dispositivos iOS, resultando em uma perda de cerca de US$ 10 bilhões em receitas de publicidade para a Meta no último ano.

Desde então, a empresa tem buscado maneiras de aprimorar a precisão da segmentação de anúncios por meio de inteligência artificial.

Experiência do usuário será potencializada, diz especialista

Juozas Kaziukenas, fundador e CEO do Marketplace Pulse, que monitora vendas online, aponta que, geralmente, os aplicativos de compras e as redes sociais funcionam de maneira independente.

No entanto, ele destaca que a parceria entre Amazon e Facebook evidencia como suas capacidades podem se complementar.

“Os consumidores recebem anúncios mais pertinentes e uma experiência de checkout mais ágil, enquanto a Amazon ganha mais volume de compras”, escreveu em um post sobre o acordo.

