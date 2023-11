Grande notícia do Caixa Tem: bônus de R$ 300 pode estar disponível em seu CPF

Todos os meses, milhões de famílias brasileiras recebem uma importante ajuda financeira do governo federal, depositada em suas contas sociais do aplicativo Caixa Tem, uma plataforma da Caixa Econômica Federal. Essa assistência garante o pagamento de itens essenciais como alimentação, saúde e educação. Continue lendo a seguir e saiba se você tem direito a receber uma bonificação de R$ 300 pelo app.

Valor adicional garantido

Milhões de brasileiros contam regularmente com uma bonificação concedida através do Caixa Tem, uma plataforma da Caixa Econômica Federal. Essa assistência desempenha um papel vital na manutenção das despesas mensais, possibilitando o acesso a itens essenciais como alimentação, saúde e educação.

No entanto, é importante ressaltar que existem indivíduos que ainda não foram contemplados por esse benefício. Sendo assim, pode haver a possibilidade de você mesmo ter direito a uma bonificação mensal de R$ 300 através do programa Bolsa Família, uma iniciativa do governo federal, e sequer estar ciente disso.

Caso você seja um dos muitos brasileiros que almejam garantir esse suporte financeiro do governo, continue a leitura a seguir para compreender os passos necessários para acessar esse valor por meio do Caixa Tem.

Bonificação de R$ 300 no Caixa Tem

O programa Bolsa Família inicialmente disponibiliza um benefício mínimo de R$ 600 mensais para os cadastrados. No entanto, é possível obter acréscimos no Caixa Tem mediante o cumprimento de determinados critérios, como a bonificação de R$ 300.

O primeiro requisito é ser beneficiário do Bolsa Família, com uma renda mensal per capita não superior a R$ 218. Além disso, é essencial manter a devida inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e atualizá-la a cada intervalo máximo de 24 meses.

Ao atender a esses critérios, o beneficiário se torna elegível para receber o benefício governamental mensalmente, com a possibilidade de acumular uma bonificação de R$ 300, totalizando um montante de R$ 900 no Caixa Tem.

Entenda os valores adicionais do Bolsa Família

Para receber essa bonificação do Caixa Tem, é relevante salientar que há benefícios adicionais do Bolsa Família, também chamados de Cesta de Benefícios, composto pelo Primeira Infância, que adiciona R$ 150 para cada criança com idade entre 0 e 6 anos. Dessa forma, se um núcleo familiar contar com duas crianças nessa faixa etária, receberá mais R$ 300.

Adicionalmente, o Benefício Variável Familiar disponibiliza uma quantia suplementar de R$ 50 destinada a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e lactantes. Isso resulta em uma ampliação significativa do suporte financeiro para as famílias, abarcando uma parcela ainda mais expressiva de dependentes.

Portanto, ao considerar os acréscimos concedidos aos integrantes do núcleo familiar, a média de bonificação para um lar brasileiro atinge R$ 300, representando um considerável aumento no montante total recebido mensalmente através do Caixa Tem.

