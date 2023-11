Notícia de espaço 100% livre no Instagram ganha força: “pode postar o que quiser”

Você é usuário de redes sociais como Instagram, Tik Tok e Facebook? Então as notícias sobre atualizações recentes destas plataformas são para você.

Seja para uso pessoal ou comercial, as redes sociais vieram para ficar. E qualquer novidade pode mudar completamente a experiência do usuário – nem sempre para a melhor.

O Instagram está planejando introduzir uma área privada dentro de contas públicas, permitindo que os usuários compartilhem conteúdo exclusivo visível apenas para pessoas autorizadas.

Mas será que esta funcionalidade será bem recebida pelos usuários? E as questões em relação à segurança da informação? A seguir, continue lendo e saiba tudo sobre esta novidade do Instagram.

Instagram: nova atualização permite postar conteúdo sensível apenas para contatos. Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Instagram: como vai funcionar o espaço livre

Uma nova atualização do Instagram vem causando debates não apenas sobre a funcionalidade e a experiência do usuário, mas também sobre segurança da informação.

Conhecido como “Your Space” (“seu espaço”), este novo recurso seria uma seção dentro dos perfis públicos, oferecendo a possibilidade de postar fotos, Reels e Stories visíveis somente para seguidores selecionados.

De acordo com o especialista em redes sociais Alessandro Paluzzi, em reportagem para o portal Terra, o Instagram irá notificar quando alguém for adicionado a este espaço restrito, mas não vai fornecer informações quando alguém for removido da lista exclusiva.

Além disso, essa área privada permitirá o uso de uma biografia e foto de perfil distintas da conta pública, funcionando como uma conta secundária dentro da principal.

Como acessar o novo recurso da plataforma

Para acessar este recurso, os usuários vão precisar deslizar a tela da conta para baixo, onde será possível encontrar um ícone de chave. No entanto, como ainda está em fase de desenvolvimento, existe chance de que haja alterações na funcionalidade, e até mesmo no ícone, durante o seu lançamento oficial.

Esta novidade pode oferecer maior privacidade para aqueles que desejam manter perfis públicos, evitando que determinadas publicações sejam vistas por familiares ou colegas de trabalho. Também elimina a necessidade de criar perfis secundários para compartilhar conteúdo mais restrito.

No vídeo abaixo, conheça 10 atualizações recentes para o Instagram:

Leia mais: Botão de proteção contra assédio é lançado no Instagram e no Messenger

Vantagens para quem publica conteúdo exclusivo

A funcionalidade pode ser uma alternativa para quem compartilha conteúdo exclusivo na plataforma. Embora alguns já utilizem a lista de melhores amigos para isso, o “Your Space” pode ampliar essas possibilidades para todos os formatos de publicação.

Assinantes de perfis comerciais ou usuários pessoais que usam o recurso “close friends” dos stories seriam os principais beneficiados com o novo recurso, que permite selecionar ainda mais o público que terá acesso a este conteúdo.

No entanto, a novidade também abre espaço para segurança da informação, já que permite a publicação de conteúdo apenas para um público selecionado, até mesmo na Bio. Mesmo com os filtros de segurança da plataforma, a funcionalidade abre precedente para seja usada com finalidades não recomendadas.

O Instagram também está experimentando outras maneiras de segmentar o público. Além do desenvolvimento do “Your Space”, está testando a opção de criar múltiplas listas de amigos próximos nos Stories.

Esta funcionalidade poderia permitir a formação de grupos menores ou a separação das listas por temas, proporcionando maior controle sobre quem pode visualizar determinadas publicações.

Leia mais: Novidade do Instagram pode arrancar sorrisos