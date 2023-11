Nubank permite sacar dinheiro com PIX sem ter saldo na conta

Se existe algo que o Pix e o banco digital Nubank têm em comum é a agilidade e a praticidade de seus serviços. Mas tudo o que é bom obviamente pode melhorar, e, pensando nisso, a fintech deve anunciar nesta semana a opção de um limite adicional no cartão de crédito exclusivamente para realizar transferências utilizando o sistema Pix. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre a novidade.

Novidades do Nubank

Na próxima quinta-feira (25), o banco digital Nubank deve anunciar uma inovação importante: a opção de um limite adicional no cartão de crédito exclusivamente para realizar transferências utilizando o sistema Pix.

Essa nova funcionalidade não interfere no limite regular do cartão, que permanece disponível para outras modalidades de compras, e está acessível aos clientes elegíveis. O aumento de limite é uma resposta direta a uma demanda significativa por parte dos consumidores. Siga a leitura abaixo e saiba mais.

Nubank anuncia limite adicional para transações Pix

A proposta da instituição financeira é ampliar o poder de compra dos usuários que centralizam suas despesas e pagamentos em um único local, conforme destaca Jeremy Selesner, diretor da área de cartões do banco digital.

No ano anterior, o Nubank já havia introduzido o limite adicional no cartão de crédito, permitindo o pagamento de boletos.

A empresa assegura que o valor do limite adicional é variável, ajustado de acordo com cada cliente por meio de um algoritmo de análise de crédito. Esse algoritmo é atualizado com base no perfil financeiro do consumidor, o que significa que o valor do limite adicional pode sofrer alterações ao longo do tempo.

Ao efetuar o pagamento de um boleto ou realizar um Pix com o cartão de crédito, cada indivíduo pode verificar instantaneamente a existência e o montante do limite adicional disponível.

Caso o cliente tenha acesso a esse recurso, ele será prontamente visível no momento em que optar pelo cartão de crédito como método de pagamento.

Pix Fiado do Nubank: facilidade para os usuários equilibrarem as contas

Com o Pix Fiado, também conhecido como Pix Crédito, é possível realizar transferências instantâneas e só quitar a conta quando houver saldo disponível na conta, proporcionando uma flexibilidade inédita aos clientes.

Essa função permite até mesmo o parcelamento do Pix, se necessário, com a incidência de juros. Vamos entender melhor como isso funciona, logo abaixo.

Como utilizar o recurso?

Para aderir a essa novidade e aproveitar suas vantagens, siga o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo da fintech, disponível para Android e iOS; Acesse a “Área Pix” e escolha a opção “Transferir”, informando o valor desejado e o usuário destinatário; Confirme todos os dados e prossiga para a próxima etapa; Ao escolher o método de pagamento, opte por “Cartão de Crédito” em vez de “com saldo da conta”; Escolha o número de parcelas desejado, revise as informações, insira sua senha de 4 dígitos e confirme a operação.

Pix Crédito: como funciona a transação?

Em resumo, para utilizar o Pix Crédito no Nubank, é necessário ter limite disponível no cartão de crédito. É importante destacar que, ao receber o valor, o depósito é efetuado instantaneamente, proporcionando uma vantagem em relação ao cartão de crédito convencional.

No entanto, é válido considerar que essa operação está sujeita a juros e ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Assim, é fundamental analisar se vale a pena optar pelo Pix Fiado ou utilizar o cartão de crédito convencional.

Além disso, é importante ter em mente que o valor a ser pago com essa modalidade é superior ao Pix tradicional.

Cuidado com as finanças

Por fim, aconselha-se manter um controle rigoroso das finanças, registrando todas as transações. Isso garantirá que o uso do Pix Fiado ou Pix Crédito do Nubank no final do mês não comprometa o limite de gastos do usuário. Fique atento e mantenha suas finanças sob controle.

