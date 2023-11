Cidade na região Nordeste do país tem sofrido com sucessivos golpes da renda extra, segundo informações da Polícia Civil. Armadilha disfarçada promete “o segundo emprego dos sonhos” ou “uma boa oportunidade de trabalho para ter renda extra”, deixando vítimas com prejuízos que chegam a R$ 60 mil. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a prática criminosa.

Prejuízo de R$ 60 mil: conheça o golpe da renda extra para não se dar mal. — Foto: Reprodução / Pexels

Golpes ligam alerta no Nordeste

No estado do Ceará, a Polícia Civil está investigando um golpe que promete “o segundo emprego dos sonhos” ou “uma boa oportunidade de trabalho para ter renda extra”, deixando vítimas com prejuízos que chegam a R$ 60 mil.

Conhecido como ‘golpe da renda extra’ ou ‘golpe das tarefas’, essa prática tem sido alvo de investigação há pelo menos três meses, com cinco denúncias registradas apenas na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF). Siga a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre os crimes.

Investigação em curso

Até o momento, não está claro se as vítimas foram alvo do mesmo grupo de estelionatários, e outras investigações podem estar em andamento em diferentes delegacias. A delegada titular da DDF, Keyla Lacerda, ressalta que o valor do prejuízo varia, com casos que vão de R$ 6 mil a expressivos R$ 60 mil.

Lacerda, ao comentar sobre as investigações em andamento, afirma que “são poucos Boletins de Ocorrência, recentes, em fase de levantamento inicial.” Ela destaca que as vítimas costumam receber mensagens de números internacionais, e o perfil da vítima pode variar, independentemente de estar ou não empregada.

A delegada enfatiza a importância de determinar se há um padrão semelhante nas operações e se as contas utilizadas para receber os valores são as mesmas.

Entendendo como funciona o golpe

O ‘golpe da renda extra’ é elaborado em várias etapas, como revelam prints de conversas obtidos pelo Diário do Nordeste.

O primeiro contato pode ocorrer por SMS, e-mail ou WhatsApp, onde os estelionatários se apresentam como representantes de empresas renomadas, oferecendo oportunidades de ‘renda extra’ em troca de respostas a questionários.

A delegada Keyla Lacerda descreve o processo: “É um golpe dividido em etapas. No primeiro momento, as vítimas recebem mensagens majoritariamente pelo WhatsApp oferecendo formas de ganhar dinheiro extra, cumprindo tarefas simples, como curtir e fazer comentários positivos para grandes empresas. Usam nomes conhecidos para gerar credibilidade, parte do engano da vítima com a promessa de ganhos fáceis.”

Quando a vítima inicia as tarefas, começa a receber valores pequenos, geralmente entre R$ 10 e R$ 30. Posteriormente, é direcionada a um grupo no Telegram, onde são atribuídas mais tarefas.

À medida que a pessoa completa as atividades, recebe valores um pouco maiores, como R$ 40, para criar uma falsa sensação de credibilidade. O golpe se concretiza quando o estelionatário convence a vítima a fazer investimentos para obter ganhos mais significativos.

Alerta da Polícia Civil

A Polícia Civil destaca que o ‘golpe da renda extra’ é inicialmente considerado estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, podendo ter agravante de fraude eletrônica.

A pena para esse tipo de crime parte de um ano de reclusão no ‘tipo básico’. A delegada Keyla Lacerda aconselha cautela: “O primeiro passo para evitar cair nessa armadilha é não clicar em links desconhecidos e desconfiar de ofertas, por mais tentadoras que sejam.”

Ela enfatiza a importância de registrar ocorrência em qualquer delegacia ao detectar o golpe e orienta as vítimas a entrar em contato com a agência bancária para tentar reaver o valor.

Keyla destaca que a maioria dos prejuízos ocorre por meio de Pix, mas o Banco Central oferece medidas de segurança para vítimas desse tipo de golpe, permitindo a solicitação de uma Medida Especial de Devolução junto ao banco.

*Com informações do Diário do Nordeste.

Assista ao vídeo abaixo e saiba mais informações sobre os golpes via SMS.

