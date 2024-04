ATENÇÃO! Saiba mais sobre a ONDA DE CALOR que atinge o país

O Brasil enfrenta uma nova onda de calor, com temperaturas subindo significativamente acima da média em várias regiões do país. Uma massa de ar seco tem sido a principal responsável por elevar os termômetros, afetando principalmente as cidades do Centro-Oeste, Sudeste e parte do Paraná.

Este fenômeno tem levado a temperaturas que ultrapassam os 30ºC, condição atípica para este período do ano.

Brasil enfrenta nova onda de calor com temperaturas acima da média! Entenda as causas e veja as previsões para São Paulo, Rio de Janeiro e mais cidades. (Foto divulgação)

Entendendo a causa da onda de calor

À medida que o Brasil se depara com uma intensa onda de calor, regiões como Centro-Oeste, Sudeste e parte do Paraná vivenciam temperaturas que desafiam os padrões habituais para esta época do ano.

Esse fenômeno, impulsionado por uma persistente massa de ar seco, eleva os termômetros para além dos 30ºC, trazendo não apenas desconforto, mas também preocupações com a saúde e o bem-estar da população. Vamos explorar as causas por trás desta elevação térmica e o que esperar nos próximos dias, segundo especialistas e dados meteorológicos recentes.

Segundo Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, a baixa umidade é uma característica comum do outono e inverno no interior do Brasil, mas a situação tem se intensificado.

“Entre abril e maio, as chuvas se concentram na região Sul do país, enquanto a massa de ar frio não avança para outras regiões, permitindo que o ar seco aumente a intensidade dessa área de alta pressão no interior”, explica Sassaki. Esse cenário propicia um aumento rápido das temperaturas, contribuindo para a manifestação de ondas de calor como a que estamos vivenciando.

Impacto do fenômeno El Niño

A especialista também aponta o fenômeno El Niño como um dos influenciadores dessas temperaturas elevadas.

“Ainda não fizemos a transição para um período de neutralidade. As águas do Oceano Pacífico ainda estão aquecidas, juntamente com o Atlântico, o que contribui para temperaturas acima do normal”, afirma Sassaki. Este padrão está contribuindo para um inverno mais quente do que o usual, embora não se espere que seja tão intenso quanto no ano passado.

Previsões e alertas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas neste fim de semana estão previstas para serem elevadas em várias capitais:

São Paulo (SP): 32ºC no sábado e 33ºC no domingo.

Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES): 32ºC no domingo.

Rio de Janeiro (RJ): 34ºC no sábado, com um pico de 39ºC no domingo.

Enquanto o país se prepara para enfrentar um inverno com temperaturas acima da média, é importante estar ciente das condições climáticas adversas e tomar medidas preventivas para lidar com o calor extremo. Manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia e utilizar protetor solar são práticas recomendadas para minimizar os impactos da onda de calor sobre a saúde.

Este período desafiador reforça a importância de se manter informado sobre as condições meteorológicas, contribuindo assim para uma melhor preparação e resposta às mudanças climáticas que afetam o país.

