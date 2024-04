O fenômeno El Niño, conhecido por alterar significativamente o clima global devido ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico, está projetado para trazer um ano de 2024 com temperaturas sem precedentes, conforme indicam pesquisas recentes.

Com uma probabilidade de 90%, espera-se que o ano seja marcado por um aumento nas médias de temperatura, exacerbando riscos como secas, incêndios florestais e mudanças climáticas drásticas.

Recorde de calor vem aí Previsão pode assustar em 2024 | Imagem de Joe por Pixabay

Previsões preocupantes para o clima global

Publicado na revista Scientific Reports, um estudo destaca a necessidade de medidas preventivas urgentes diante deste cenário climático iminente. O El Niño, com sua periodicidade variável de dois a sete anos, poderá em 2024 atingir uma intensidade de moderada a forte, com potencial para estabelecer novos marcos na história das temperaturas globais.

Até junho do mesmo ano, antecipa-se que as temperaturas globais possam ultrapassar os recordes históricos.

Você pode gostar: Consumidor brasileiro está DESCONFIADO, afirma pesquisa recente

Impactos regionais e globais

Áreas como a Baía de Bengala, Filipinas, Caribe, Mar da China Meridional, Amazônia e Alasca são apontadas como as mais vulneráveis aos efeitos deste fenômeno. Dependendo da sua intensidade, tais regiões podem sofrer com secas severas, aumento das temperaturas oceânicas, incêndios devastadores e derretimento acelerado de geleiras. Além do dano aos ecossistemas, esses eventos extremos têm implicações econômicas globais profundas.

Chamado à ação: vigilância e preparação

O estudo sublinha a urgência em sensibilizar as populações quanto aos perigos associados ao El Niño e às alterações climáticas mais amplas. A previsão de um El Niño em 2024, potencialmente recordista em temperaturas, salienta a crítica necessidade de preparação para mitigar os impactos adversos.

Esta condição, juntamente com as mudanças climáticas já em curso, apresenta um desafio formidável que exige respostas e ações imediatas para minimizar seus efeitos sobre o meio ambiente e a sociedade.

O alerta é claro: o El Niño de 2024 não é apenas um fenômeno climático a ser monitorado, mas um sinal de que ações preventivas e preparatórias são indispensáveis para enfrentar as transformações climáticas que estão por vir.

Quais os cuidados com a pele em períodos de altas temperaturas?

Durante períodos de altas temperaturas, é essencial adotar uma rotina de cuidados com a pele para protegê-la dos efeitos prejudiciais do calor e da exposição solar. Primeiramente, a hidratação é fundamental; beba bastante água para manter a pele e o corpo adequadamente hidratados.

O uso diário de protetor solar é indispensável, independentemente de estar diretamente exposto ao sol ou não, escolha um com fator de proteção solar (FPS) adequado ao seu tipo de pele e que ofereça proteção contra raios UVA e UVB.

Prefira roupas leves e de cores claras, que refletem a luz solar, em vez de absorvê-la, reduzindo assim o calor corporal. Limpeza suave, evitando sabonetes agressivos, preserva a barreira natural da pele, enquanto produtos à base de aloe vera podem acalmar a pele após a exposição ao sol.

Evite as horas de maior incidência solar, geralmente entre as 10h e as 16h, para minimizar a exposição. Por fim, alimente-se de forma equilibrada, incluindo frutas e vegetais ricos em antioxidantes, para promover a saúde da pele de dentro para fora.

Você pode gostar: Alerta para a saúde: ANVISA revela dado chocante sobre alimentos industrializados