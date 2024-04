Dias MAIS QUENTES estão por vir? Entenda a nova onda de calor

O sol inclemente já marca presença em várias regiões do Brasil e, segundo especialistas, estamos no início da quarta onda de calor deste ano.

Com previsões de temperaturas que prometem quebrar recordes nos próximos dias, entenda o que está por trás deste fenômeno climático e como ele pode afetar seu dia a dia.

Enfrentando o calor? Leia nossas dicas sobre como se proteger das altas temperaturas previstas para os próximos dias no Centro-Sul do Brasil. (Foto: divulgação)

Entenda o por que desta onda de calor

À medida que o Brasil atravessa mais uma intensa onda de calor, muitos se perguntam: até quando as temperaturas continuarão a subir? Este fenômeno, impulsionado por uma área de alta pressão na atmosfera, promete elevar ainda mais os termômetros nos próximos dias.

Meteorologistas explicam que a causa imediata desta onda de calor é uma forte área de alta pressão atmosférica situada na parte média da atmosfera.

Funcionando como uma verdadeira barreira, ela impede a movimentação de ar e acumula calor na superfície, elevando drasticamente as temperaturas, especialmente no Centro-Sul do país.

A região central e oeste do estado de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás são as áreas mais afetadas.

Nestes locais, os termômetros devem ultrapassar os 35ºC, criando um cenário de extremo desconforto térmico. Vale lembrar que a sensação de calor pode ser ainda mais intensa devido à baixa umidade do ar.

Implicações desta condição climática

Além do desconforto causado pelas altas temperaturas, essa condição climática interfere diretamente na saúde e no bem-estar das populações.

Problemas como desidratação e exaustão pelo calor são preocupações sérias, especialmente para grupos vulneráveis como idosos e crianças. Por isso, é crucial manter-se hidratado e evitar a exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia.

Como se proteger?

Hidrate-se constantemente: Beba muita água, mesmo que não sinta sede.

Beba muita água, mesmo que não sinta sede. Evite o sol nas horas de pico: Se possível, fique em ambientes frescos e sombreados entre as 10h e as 16h.

Se possível, fique em ambientes frescos e sombreados entre as 10h e as 16h. Use protetor solar e roupas leves: Proteção contra os raios UV é essencial e roupas claras e leves ajudam a manter o corpo mais fresco.

O que esperar nos próximos dias?

De acordo com a Climatempo, esta onda de calor deve persistir até a próxima quinta-feira, com possibilidade de se estender até o início de maio. As noites serão particularmente abafadas no Centro-Sul, enquanto nas regiões leste de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, as mínimas podem ser mais amenas devido ao ar seco.

Este fenômeno não só sublinha a variabilidade climática típica da transição entre o verão e o outono, mas também serve como um lembrete dos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas globais. Acompanhar as previsões e se preparar adequadamente para estes eventos extremos é mais importante do que nunca. Fique atento às atualizações e cuide bem de sua saúde!

