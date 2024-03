Depois de meses no calor, 1ª FRENTE FRIA chega ao Brasil

O calor intenso, que marcou presença por meses a fio em todo o território brasileiro, está com os dias contados.

Finalmente, os termômetros estão prestes a oferecer um alívio após uma temporada de temperaturas elevadas que parecia interminável.

A primeira frente fria do outono marca o início de uma nova fase climática no país, trazendo consigo a promessa de dias mais frescos e agradáveis. Saiba mais nas linhas a seguir.

Chegada da primeira frente fria do outono promete mudar o clima no Brasil. Temperaturas mais baixas e chuvas marcam o fim do calor intenso. (Foto: Divulgação).

Vem aí a 1ª frente fria do ano: um novo ar após o equinócio

O outono dá as boas-vindas no dia 20 de março, às 00h06, estendendo-se até o dia 20 de junho. Logo no primeiro dia da estação, um sopro de mudança começa a se sentir com a entrada de uma nova frente fria.

Essa movimentação climática marca não apenas uma transição no calendário, mas também nos termômetros e no céu de várias regiões.

Alerta de temporais e o fim do calor excessivo

Especial atenção é voltada para o oeste e sul do Rio Grande do Sul na noite de quarta-feira (20), onde a probabilidade de temporais aumenta consideravelmente.

A umidade que invade o estado é um prelúdio para chuvas mais intensas, que se estendem até a capital, Porto Alegre, e áreas da Serra.

Enquanto isso, estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo ainda enfrentam um último suspiro de calor e abafamento, com pancadas de chuva que prometem refrescar a atmosfera a partir da tarde.

A instabilidade climática ganha força na madrugada de quinta-feira (21), afetando principalmente o centro-sul do Rio Grande do Sul.

A frente fria segue seu curso em direção ao Sudeste, elevando o risco de temporais em várias capitais e provocando agitação marítima no litoral gaúcho e catarinense.

O alívio vem com a chuva

Com a chegada desta frente fria, dizemos adeus ao bloqueio atmosférico que sustentou a onda de calor por tanto tempo.

A promessa é de um ar mais fresco, que vai diminuir as temperaturas em grande parte do Brasil, especialmente no Sul e Sudeste, além de aliviar o calor no Centro-Oeste.

Previsão para o final da semana

Na sexta-feira (22), o cenário é de tempo fechado em diversas regiões, incluindo o Vale do Itajaí, leste e sul do Paraná, sul de São Paulo, e centro-sul do Rio de Janeiro.

Atenção especial para o risco de temporais em partes do sul de Minas, Zona da Mata mineira e sul do Espírito Santo. O mar, agitado, reforça o alerta para os estados do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Esta primeira frente fria do outono é um marco importante, sinalizando não apenas a mudança de estação, mas também um respiro para muitos que sofreram com o calor excessivo.

É um momento de transição, de preparação para dias mais amenos e, para muitos, mais agradáveis.

