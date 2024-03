Alerta: data limite para declarar o Imposto de Renda sem multa

A Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) é uma das obrigações fiscais mais importantes para os cidadãos brasileiros. Com a chegada do novo ciclo fiscal, torna-se imperativo compreender quem está obrigado a declarar, as condições de isenção, e as estratégias para uma declaração eficiente, evitando as penalidades aplicadas pela Receita Federal do Brasil.

Critérios de obrigatoriedade

Para o ano-calendário de 2023, torna-se obrigatório para os residentes no Brasil a apresentação da DIRPF sob as seguintes condições:

Rendimentos Tributáveis: Quem recebeu rendimentos tributáveis que ultrapassam o limite estipulado pela legislação. Rendimentos Isentos, Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte: Para aqueles que tiveram rendimentos superiores ao limite definido, mesmo que não sujeitos à tributação na tabela progressiva. Atividade Rural: Contribuintes que obtiveram receita bruta em valor superior ao limite de isenção ou que desejam compensar prejuízos de anos anteriores. Posse de Bens ou Direitos: Incluindo terra nua, com valor total acima do limite no último dia do ano-calendário. Ganho de Capital e Operações em Bolsa: Aqueles que obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizaram operações em bolsas de valores e mercadorias que ultrapassam o limite estabelecido. Residência Fiscal: Pessoas que adquiriram a condição de residente no Brasil em qualquer mês e que se encontravam nessa condição até 31 de dezembro.

Não estão obrigados a declarar aqueles que:

Não se enquadram em nenhuma das situações de obrigatoriedade acima mencionadas;

Foram declarados como dependentes em outra DIRPF;

Tiveram seus bens e direitos integralmente declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total não ultrapasse o limite de isenção.

Inclusão de dependentes

A legislação permite a inclusão de cônjuges, filhos, tutelados, entre outros, como dependentes na declaração, facilitando o agrupamento das informações fiscais. Essa prática possibilita otimizar a declaração, abrindo espaço para possíveis deduções e ajustes.

Vantagens da declaração conjunta

A declaração conjunta entre cônjuges e dependentes é uma estratégia que pode simplificar o processo de declaração. Todos os rendimentos, bens e direitos são informados em conjunto, potencialmente resultando em uma carga tributária reduzida.

Residência fiscal no Brasil

Para fins de tributação, considera-se residente fiscal no Brasil aquele que tem no país sua moradia permanente, retorna com a intenção de se estabelecer, ou tem vínculos empregatícios com o governo brasileiro no exterior.

Prazo para entrega e penalidades

A Receita Federal estabeleceu que, em 2024, o prazo para a entrega da DIRPF iniciará em 15 de março, estendendo-se até 31 de maio. A não observância deste prazo sujeita o contribuinte a uma multa de 1% ao mês-calendário ou fração sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, limitada a 20%, sendo o valor mínimo da multa fixado em R$ 165,74.

A declaração do imposto de renda é uma tarefa que requer diligência e compreensão das normas vigentes. Com a aproximação do prazo de entrega, é essencial que os contribuintes revisem suas obrigações fiscais, aproveitem as possibilidades de dedução e estratégias de declaração conjunta, e cumpram com os requisitos estabelecidos pela Receita Federal, evitando assim penalidades e garantindo a regularidade fiscal.

Dicas de como declarar o Imposto de Renda

