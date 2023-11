Nubank anuncia novidade para melhorar o limite do cartão de crédito

O banco digital Nubank surpreendeu o mercado financeiro ao anunciar, na última sexta-feira (24), uma inovação que promete transformar a gestão de crédito para usuários de cartões pessoais e empresariais. Segundo a fintech, a novidade promete facilitar a vida de empresários e correntistas com conta PJ. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre as vantagens do novo recurso do “roxinho”.

Nubank oferece uma inovação que promete transformar a gestão de crédito para usuários de cartões pessoais e empresariais. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aumente o limite no Nubank

Na última sexta-feira (24), o banco digital Nubank surpreendeu ao apresentar uma inovação que promete revolucionar a gestão de crédito para usuários de cartões pessoais e empresariais.

Agora, é possível realizar a transferência de até 99% do limite disponível do cartão pessoal para o cartão de crédito da empresa, proporcionando uma significativa melhoria na organização financeira.

Continue lendo, logo a seguir, e entenda mais detalhes sobre a novidade anunciada pela fintech mais amado do Brasil.

Nubank: transferência de limite facilita gestão financeira de empresários

Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil, destacou a relevância dessa novidade para empreendedores que, muitas vezes, utilizam recursos pessoais para suprir as demandas do negócio.

A transferência de limites entre cartões pessoa física e jurídica surge como uma solução que oferece autonomia e flexibilidade aos proprietários de empresas, permitindo uma abordagem mais eficiente para lidar com as demandas comerciais.

Com o objetivo de empoderar empreendedores, o Nubank busca permitir que aloquem suas linhas de crédito de forma estratégica, conforme suas necessidades. Essa medida visa não apenas simplificar, mas também potencializar a gestão financeira dos negócios.

Cartões adicionais para contas PJ

Além dessa inovação, o banco anunciou o lançamento dos cartões adicionais para clientes que possuem o cartão de crédito vinculado à Conta PJ do Nu.

Essa funcionalidade, oferecida de maneira gratuita e isenta de taxas, facilita a distribuição de responsabilidades relacionadas a compras e pagamentos no cotidiano empresarial.

O titular da conta PJ pode definir o limite de gastos do cartão adicional, proporcionando maior controle e segurança. É fundamental ressaltar que todas as despesas serão consolidadas em uma única fatura, consumindo o mesmo limite de crédito do empreendedor.

O Nubank destaca a responsabilidade exclusiva do usuário primário pelo pagamento da fatura, enfatizando a importância de compartilhar o cartão adicional apenas com pessoas de confiança.

Essa iniciativa reforça o compromisso do Nubank em oferecer soluções inovadoras e alinhadas às necessidades dos empreendedores brasileiros.

Ainda tem dúvidas sobre o aumento do limite do seu cartão de crédito do Nubank? Assista ao vídeo abaixo e saiba todos os detalhes que vão garantir o tão sonhado aumento!

