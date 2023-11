Este é o aplicativo que permite parcelar ingressos em até 24 vezes

Imagine uma parceria entre o banco digital mais popular da América Latina e a plataforma online de eventos líder do Brasil? Esta soma de forças aconteceu recentemente e através do aplicativo do Nubank em uma ação com a Sympla, todos os clientes do roxinho podem, a partir de agora, obter grandes descontos e facilidades no pagamento de ingressos para shows e variados eventos no país. Siga a leitura abaixo e saiba todos os detalhes.

Parceria entre Nubank e Sympla dá aos clientes da fintech a oportunidade de comprarem ingressos para eventos com descontos e flexibilidade. — Foto: Reprodução / Freepik

Parceria de sucesso

Na última terça-feira (21), o Nubank e a Sympla anunciaram uma parceria estratégica que promete revolucionar a venda de ingressos online.

A novidade já está disponível para todos os correntistas e traz benefícios significativos para os clientes do banco digital. Continue lendo a seguir e saiba como funciona.

As vantagens da parceria Nubank e Sympla

De acordo com o Nubank, os correntistas que optarem por utilizar o NuPay para adquirir ingressos terão a vantagem de parcelar em até 24 vezes, com a inclusão de juros.

Além disso, o acordo oferece a possibilidade de um limite adicional para a transação, sem comprometer o limite padrão do cartão de crédito, sujeito a análise individual de cada cliente.

A compra do ingresso será realizada no sistema da Sympla, mas a confirmação do pagamento ocorrerá de forma rápida e segura no aplicativo do Nubank.

Uma característica destacada pelo banco é a segurança aprimorada proporcionada pelo NuPay, eliminando a necessidade de fornecer dados do cartão e informações bancárias ao e-commerce.

Ingressos vão de shows à palestras e cursos

Com essa parceria, os clientes do Nubank em todo o Brasil podem usufruir dos benefícios ao adquirir ingressos para shows, festas, eventos corporativos, palestras, workshops, cursos, peças de teatro e eventos esportivos.

A plataforma da Sympla torna-se um ponto central para acessar essa diversidade de atrações, todas disponíveis para pagamento através do NuPay.

NuPay: mais de 22 milhões de transações em 2023

Lançado em março do ano passado, o NuPay tem como propósito facilitar os pagamentos digitais e fortalecer a segurança nas transações online. Atualmente, o serviço já está integrado em mais de 160 lojas online renomadas, incluindo gigantes como Uber, ClickBus, KaBuM!, iFood, Cobasi, Tok&Stok, Cônsul e Reserva.

Os números impressionam, com o NuPay presente em mais de 6 mil estabelecimentos que utilizam a conta PJ do Nubank. Somente em 2023, já foram realizadas mais de 22 milhões de transações por meio dessa solução, conforme os dados mais recentes divulgados pelo banco digital.

A praticidade do pagamento é notável. Ao escolher o NuPay entre as opções oferecidas pela loja virtual, o usuário é direcionado automaticamente ao aplicativo da fintech, tornando o processo ágil e intuitivo.

Se a transação for realizada pelo computador, uma notificação é enviada ao telefone do usuário, permitindo que ele conclua a operação de forma conveniente.

Essa parceria entre Nubank e Sympla reforça não apenas a inovação no setor financeiro, mas também a busca por experiências mais simples e seguras para os consumidores que desejam aproveitar eventos variados por todo o Brasil.

Mais dúvidas sobre as vantagens da parceria entre Nubank e Sympla? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes!

