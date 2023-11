Como liberar R$ 900 no Caixa Tem hoje

O penúltimo mês do ano é comemorado por muitos brasileiros como uma fase de prosperidade financeira para um seleto grupo, especialmente para aqueles que podem contar com os benefícios do governo federal. Para novembro, um dos motivos de comemoração é o “saque turbinado” do Caixa Tem. Acompanhe a leitura abaixo e entenda quem pode receber e como solicitar o valor.

Mês dourado para beneficiários

O mês de novembro é celebrado como uma fase de prosperidade financeira para os brasileiros, especialmente para aqueles que contam com os benefícios do governo federal.

A palavra-chave para entender esse fenômeno é o “saque turbinado” do Caixa Tem. Mas afinal, o que isso significa e como garantir essa oportunidade? Essas são as perguntas que buscamos responder na leitura a seguir.

Leia mais: Auxílio-gás de novembro? Quando cai o próximo pagamento

Entenda o saque turbinado da Caixa

A plataforma digital Caixa Tem foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a distribuição dos programas sociais do governo.

Através dela, milhares de famílias brasileiras têm acesso direto a benefícios como o Auxílio Emergencial, o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Destaca-se, neste momento, o saque turbinado disponível para novembro, podendo atingir até R$ 900.

Quem tem direito ao saque turbinado do Caixa Tem?

Apesar de o termo parecer complexo, o processo para receber o saque turbinado é descomplicado. Além do depósito comum feito pelo Bolsa Família, no valor mínimo de R$ 600, os beneficiários têm a oportunidade de aproveitar o saque turbinado neste mês.

Antes de seguir adiante, é fundamental ressaltar os requisitos necessários para garantir valores adicionais. O governo federal concede benefícios extras a alguns núcleos familiares, conforme a seguinte estrutura:

R$ 150 para crianças com até 5 anos incompletos;

R$ 50 para jovens com idade de 6 até 16 anos;

R$ 50 para gestantes ou puérperas;

R$ 50 para recém-nascidos de até 6 meses.

Aprenda a realizar o saque turbinado do Caixa Tem

A pergunta que não quer calar é: “Como efetuar o saque do dinheiro do Caixa Tem?” Preparamos um guia simples para você, logo abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android ou iOS); Selecione a opção “Saque sem Cartão”; Clique em “Gerar Código de Saque”; Informe o valor desejado e clique em “Continuar”; Utilize o código gerado em um caixa eletrônico da Caixa ou em uma lotérica para efetuar o saque.

Por fim, é importante destacar as boas notícias: os pagamentos do Bolsa Família de novembro já estão em andamento e se estendem até o dia 30.

Aproveite a comodidade de utilizar o dinheiro diretamente pelo aplicativo do Caixa Tem, sem a necessidade de deslocamento até um posto de saque. E então, gostou dessa novidade?

Quer saber mais novidades sobre o seu auxílio do Bolsa Família de novembro? Assista ao vídeo abaixo e saiba todos os detalhes!

Leia também: Como fazer um Pix pelo caixa eletrônico