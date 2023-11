Não é de hoje que milhões de brasileiros acabam recorrendo ao empréstimo pessoal para conseguirem quitar suas dívidas e amenizar as contas. Entretanto, aos que estão negativados; é necessário ter atenção acerca de alguns detalhes — nem sempre é possível conseguir boas opções de empréstimo; haja vista que acaba prejudicando os que estão negativados. Conheça 03 opções de empréstimo que também liberam crédito para negativados.

Atenção, negativados 3 empréstimos com alta chance de aprovação | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que é tão difícil conseguir crédito estando negativado?

As empresas que oferecem crédito para os brasileiros usam alguns critérios para conseguirem analisarem os dados e com isso liberar o crédito. Portanto, este é um dos pontos importantes acerca disso. Porque nem sempre as empresas conseguem encontrar bons critérios de crédito envolvendo aquela pessoa.

Porque no momento que ela fica negativada, o score de crédito acaba descendo para baixo. Já que vai até 1000. E o quanto menor for o empréstimo, menores serão as chances de aprovação. Logo — é algo que deve ser visto com muita atenção.

Por esse motivo, obter empréstimo estando negativado é uma missão difícil. Mas há alguns bancos que oferecem essa modalidade. A maioria é possível consultar e contratar de maneira totalmente online.

Leia mais: Por que tem gente quitando dívida pagando apenas 1% dela? Faça você também

Estas empresas liberam crédito com facilidade

Ainda há algumas empresas que liberam crédito para negativado de maneira facilitada. Haja vista que tudo depende do perfil de cliente e outros fatores técnicos. Já que nem todos os perfis de clientes estão realmente aptos para conseguirem a consulta e liberação do empréstimo para negativado.

SuperSim: é uma das instituições mais populares que liberam empréstimo para negativados. A solicitação ocorre em alguns passos; e a maneira mais fácil é através do empréstimo com garantia do dispositivo celular. Com taxas de juros que variam de 12,5% até 20% ao mês.

FinanZero: trata-se de um marketplace de empréstimos. Que oferece uma série de produtos financeiros, dentre eles empréstimos; após o cadastro na plataforma é possível verificar a lista de parceiros disponíveis e limite de crédito para as pessoas.

Serasa: através do portal Serasa é possível obter uma série de oportunidades de crédito, facilitando o cotidiano dos brasileiros interessados em conseguirem crédito na praça.

Portanto, estas são as melhores opções de empréstimo para negativados. Lembrando que não é certeza que todas sejam aprovadas pelos responsáveis.

Afinal, qual o problema de contratar empréstimo estando negativados?

O grande problema é que por estar negativado, o cliente se torna muito propício a aceitar qualquer oferta. O grande risco disso são os altos juros envolvendo os empréstimos para negativados. Se um empréstimo comum do Nubank, os juros giram em torno de 6-8%.

Para negativados os números são bem mais altos, o que acaba acarretando em uma série de malefícios que podem prejudicarem os clientes.

Ademais, em caso de extrema necessidade: é uma boa opção aos que realmente precisam da contratação do empréstimo.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Novo esquema libera CNH para quem não sabe ler e escrever; polícia investiga