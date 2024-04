Estudar na Itália DE GRAÇA, veja como se candidatar a oportunidade

A Itália não é apenas um destino turístico renomado por suas paisagens e história rica; também é um centro vibrante de educação acadêmica.

A Scuola Superiore Sant’Anna, em Pisa, está oferecendo uma chance de ouro para brasileiros que desejam avançar em suas carreiras acadêmicas sem a preocupação financeira. Com 55 bolsas de doutorado disponíveis em diversas áreas, esta é sua chance de mergulhar em um ambiente acadêmico de excelência enquanto desfruta da cultura italiana.

Conheça as bolsas para estudar de graça na Itália

Você já imaginou a possibilidade de aprimorar sua formação acadêmica em um dos países mais emblemáticos da Europa, sem custos com mensalidades? A Scuola Superiore Sant’Anna, situada no coração de Pisa, na Itália, está abrindo portas para brasileiros através de um programa generoso de bolsas de doutorado.

Com uma oferta de 55 bolsas em variadas áreas de estudo, essa é uma oportunidade única para expandir seus horizontes educacionais e vivenciar a riqueza cultural italiana enquanto se especializa em sua área de interesse.

As bolsas oferecidas pela Scuola Superiore Sant’Anna variam consideravelmente em valor, cobrindo aproximadamente de € 16 mil (cerca de R$ 88.600) a € 19 mil (aproximadamente R$ 105.000) por ano.

Além do suporte financeiro, alguns programas incluem benefícios adicionais como alimentação gratuita no restaurante universitário e auxílios para despesas com pesquisa e participação em congressos. Esses benefícios são projetados para garantir que os estudantes possam se concentrar integralmente em seus estudos e pesquisa sem preocupações financeiras.

Processo de candidatura

Para aspirar a uma dessas bolsas, é essencial que os candidatos tenham completado o mestrado ou estejam prestes a completar até o dia 30 de setembro de 2024. As inscrições para os programas de doutorado, que começam em 1º de outubro de 2024, estão abertas até 7 de maio deste ano.

Os interessados devem preparar e submeter uma série de documentos, geralmente em italiano ou inglês, que incluem:

Documentos pessoais e acadêmicos.

Uma versão digital da tese de mestrado (se solicitado).

Um projeto de pesquisa, seguindo as especificações de cada programa em relação ao formato e ao conteúdo.

Cada programa possui um edital específico que detalha todos os requisitos, prazos e procedimentos para inscrição. É crucial ler atentamente cada um desses editais para garantir que todos os critérios sejam atendidos e que a documentação esteja completa e correta.

Por que escolher a Scuola Superiore Sant’Anna?

Estudar na Scuola Superiore Sant’Anna não é apenas uma oportunidade de obter um título de doutorado; é uma experiência que combina educação de alta qualidade com a chance de viver na histórica cidade de Pisa. Além disso, a renovação anual das bolsas, condicionada ao desempenho acadêmico, incentiva os estudantes a manterem um alto padrão de excelência ao longo de todo o curso.

Se você está buscando uma oportunidade para expandir seus horizontes acadêmicos e profissionais em um dos países mais belos da Europa, não deixe de considerar esta oportunidade. Prepare seus documentos, marque os prazos em seu calendário e dê o próximo passo em sua carreira acadêmica com uma das bolsas de doutorado oferecidas pela Scuola Superiore Sant’Anna.

