Restituição do IRPF 2024: saiba quando você irá receber a sua

À medida que se aproxima o final do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024, muitos contribuintes começam a se questionar sobre as datas de restituição.

A boa notícia é que a Receita Federal já divulgou o calendário de pagamentos, organizando a devolução dos valores “extras” pagos ao Fisco em cinco lotes distintos ao longo do ano.

Descubra as datas de pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2024 e veja como a Receita Federal prioriza certos grupos. Prepare-se para receber seu reembolso!

Entenda o que é a restituição do Imposto de Renda

A restituição do imposto de renda ocorre quando o contribuinte paga mais imposto ao longo do ano do que deveria, de acordo com sua renda tributável final. Durante o ano, diversos impostos são retidos na fonte — como o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) — de salários, aluguéis e outras fontes de renda. Ao preencher a declaração anual, todas as rendas e deduções são calculadas para determinar o valor exato devido ao governo. Se o total de impostos retidos for maior que o imposto devido, o contribuinte tem direito à restituição dessa diferença.

Esse processo é essencial para garantir a justiça fiscal, permitindo que os contribuintes recuperem valores que foram pagos além do necessário. A restituição é geralmente paga em lotes ao longo de vários meses após a entrega da declaração de ajuste anual, seguindo um cronograma pré-definido pela Receita Federal. Prioridades de pagamento são estabelecidas, começando com idosos, pessoas com deficiência e doenças graves, e professores, respeitando a ordem de entrega das declarações que não apresentam inconsistências. Para muitos, esse reembolso é uma oportunidade de reorganizar as finanças, saldar dívidas ou realizar investimentos.

Prioridade no pagamento das restituições

A Receita Federal estabelece uma ordem de prioridade para o pagamento das restituições, beneficiando inicialmente grupos específicos:

Idosos acima de 80 anos

Pessoas com mais de 60 anos

Contribuintes com deficiência física ou mental, ou doenças graves

Profissionais do magistério que têm essa atividade como principal fonte de renda

Além desses, a Receita também prioriza contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e aqueles que escolhem o Pix como método de recebimento da restituição.

Calendário de pagamento da restituição em 2024

Os pagamentos das restituições começarão a ser realizados já no final de maio, seguindo este cronograma:

Primeiro lote: 31 de maio

31 de maio Segundo lote: 28 de junho

28 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote: 30 de agosto

30 de agosto Quinto lote: 30 de setembro

Para aqueles contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram sua situação, existem datas específicas para os chamados lotes residuais:

Primeiro lote residual: 31 de outubro

31 de outubro Segundo lote residual: 29 de novembro

29 de novembro Terceiro lote residual: 31 de dezembro

31 de dezembro Quarto lote residual: 31 de janeiro de 2025

31 de janeiro de 2025 Quinto lote residual: 28 de fevereiro de 2025

Como se preparar para receber a restituição

Para garantir que você receba sua restituição sem problemas, é essencial verificar se todos os dados fornecidos na declaração estão corretos, especialmente as informações bancárias. Além disso, manter-se atualizado com o calendário de pagamentos pode ajudar a planejar suas finanças pessoais.

Com estas informações, você já pode marcar em seu calendário as datas importantes e se preparar para receber o que lhe é devido pelo Fisco. A restituição do Imposto de Renda não só alivia um pouco a carga tributária como também pode representar um respiro financeiro no orçamento de muitas famílias.

