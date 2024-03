Com o início do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024 na última sexta-feira, 15, contribuintes brasileiros se deparam com a oportunidade de obter a restituição de valores pagos a mais em tributos à Receita Federal.

Este processo não apenas implica a devolução de valores excessivos pagos, mas também oferece possibilidades para que os contribuintes aumentem o montante a ser restituído.

Como aumentar a restituição do Imposto de Renda 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estratégias para ampliar o valor da Restituição

A chave para elevar o valor recebido na restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) reside em uma série de práticas e atenções durante a preparação da declaração:

Documentação de Despesas Dedutíveis: Manter um registro detalhado e guardar notas fiscais de despesas e investimentos que são dedutíveis é essencial. Estes incluem gastos com saúde, educação, previdência, entre outros, que podem ser declarados para reduzir a base de cálculo do imposto. Previdência Privada: Contribuições para planos de previdência privada (tipo PGBL) permitem uma redução do imposto anual de até 12% da renda bruta tributável, representando uma oportunidade significativa para planejamento tributário. Doações: Realizar doações para fundos controlados pelos governos, relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ou ao Estatuto do Idoso, pode resultar em até 6% de dedução na base de cálculo do imposto. Contribuições para incentivos culturais e esportivos também são dedutíveis dentro de limites estabelecidos. Dependentes: Incluir filhos de até 21 anos (ou até 24 anos, caso estejam cursando ensino superior ou técnico) como dependentes na declaração permite um abatimento de R$ 2.275,08 por dependente. Isso serve para maximizar as deduções permitidas e aumentar o valor da restituição. Pensão Alimentícia: Valores pagos como pensão alimentícia, em conformidade com decisões judiciais, são integralmente dedutíveis, o que pode reduzir significativamente o imposto devido.

Passo a passo para acessar as informações

Para verificar o direito à restituição e consultar as datas de pagamento, os contribuintes podem utilizar o sistema da Receita Federal. Além disso, o canal “Meu Imposto de Renda”, disponível na web e como aplicativo, fornece informações valiosas e facilita o processo de declaração e acompanhamento da restituição.

Adotando essas estratégias, os contribuintes podem não apenas assegurar o cumprimento de suas obrigações fiscais, mas também otimizar o retorno financeiro através da restituição do Imposto de Renda. É fundamental, portanto, uma atenção cuidadosa à documentação de despesas dedutíveis e à exploração de todas as oportunidades legais para redução do imposto devido.

