Governo libera PIX de R$ 102 para brasileiros selecionados; confira a lista

Neste mês de abril, os beneficiários do programa Bolsa Família terão um motivo adicional para alívio financeiro, pois o Governo Federal iniciou o pagamento do Auxílio Gás. Este apoio adicional de R$ 102 é especialmente destinado aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), proporcionando um suporte significativo para a compra de um botijão de gás de cozinha de 13kg.

O auxílio Gás: objetivos e impactos

O Auxílio Gás foi instituído como uma medida para aliviar o custo de vida das famílias de baixa renda, ajudando a cobrir despesas essenciais de energia doméstica.

Este benefício é pago bimestralmente, uma cadência projetada para coincidir com a vida útil estimada de um botijão de gás em um lar médio. O valor de R$ 102 é ajustado regularmente, baseando-se no preço médio dos últimos seis meses conforme a avaliação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Variações no Valor do Benefício

O cálculo do valor do Auxílio Gás leva em conta as flutuações nos preços do mercado, assegurando que o auxílio permaneça relevante e suficientemente robusto para atender às necessidades dos beneficiários, mesmo em face das oscilações econômicas que podem afetar o custo de vida básico.

Calendário de pagamento do auxílio gás para Abril

A distribuição do Auxílio Gás para este mês começou no dia 17 de abril, alinhado aos pagamentos do Bolsa Família. O calendário específico é organizado conforme o último número do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

Final do NIS 1: 17/04

Final do NIS 2: 18/04

Final do NIS 3: 19/04

Final do NIS 4: 22/04

Final do NIS 5: 23/04

Final do NIS 6: 24/04

Final do NIS 7: 25/04

Final do NIS 8: 26/04

Final do NIS 9: 29/04

Final do NIS 0: 30/04

Elegibilidade e priorização do vale Gás

Critérios de Elegibilidade

Para ser elegível ao Vale Gás, os interessados devem atender a vários critérios específicos:

Estar ativamente cadastrado no CadÚnico.

Possuir uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606), ou uma renda familiar total de até três salários mínimos.

Incluir pelo menos um membro familiar que seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Fatores de Priorização

Além desses critérios básicos, o programa dá prioridade a famílias com dados atualizados no CadÚnico nos últimos dois anos, famílias com a menor renda familiar per capita, maior número de membros e participantes do programa Auxílio Brasil. Esses critérios de priorização garantem que o auxílio seja direcionado às famílias que mais necessitam de suporte financeiro para suas necessidades básicas.

Orientações para beneficiários em potencial

Para as famílias elegíveis, é crucial manter as informações cadastrais atualizadas para garantir a continuidade do recebimento deste benefício vital. Para aqueles que se qualificam mas ainda não estão inscritos, recomenda-se procurar o centro de assistência social mais próximo para efetuar o cadastro no CadÚnico, garantindo assim acesso ao Vale Gás e a outros programas sociais importantes que podem oferecer suporte adicional em tempos de necessidade.

