Auxílio Brasil e Vale Gás: veja como será o pagamento de dezembro

Além de contar com as parcelas antecipadas no mês de dezembro, beneficiários dos programas Auxílio Brasil e Vale Gás terão o direito de sacar as parcelas de forma conjunta! Dessa forma, as famílias de baixa renda cadastradas terão o direito de sacar cerca de R$ 712 através da mesma conta e no mesmo dia.

Os dois programas fazem parte da cesta de benefícios destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem como objetivo a tentativa de mitigar as desigualdades, oferecendo as condições básicas de acesso, sobretudo, à alimentação.

Dessa forma, esse último mês do ano contará com o pagamento dos dois auxílios, fazendo com que algumas pessoas tenham dúvidas em relação ao calendário e a forma de recebimento.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber sobre a concessão dos benefícios, bem como as perspectivas destes para o ano que vem. Sendo assim, entenda melhor os cenários e veja quando você irá receber.

Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é, atualmente, o maior programa de assistência social e transferência de renda do país.

Pago a milhões de famílias de baixa renda, o benefício tem o objetivo de promover certa autonomia social e financeira dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e buscar alcançar emancipação dessas famílias.

Em cenário de transição de governo, é bastante provável que a parcela de dezembro seja uma das última, senão a última, parcela do Auxílio Brasil, criado em dezembro de 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entretanto, não há motivos para grandes preocupações por parte dos beneficiários, visto que o Bolsa Família retornará, substituindo o Auxílio Brasil, mas com os mesmos objetivos e as mesmas abrangência.

O que muda serão somente algumas regras de concessão do benefício.

Sendo assim, é preciso que você fique atento à alguns pontos que podem ser de exigência para receber o Bolsa Família, que são eles:

CadÚnico atualizado há, no máximo, um ano (bem como o Auxílio Brasil); Cartão de vacinas atualizado; Comprovação de frequência na escola das crianças e adolescentes da família.

Veja também: Quais são as novas decisões sobre o Bolsa Família? O que vai acontecer com o benefício?

Vale-Gás

Chamado também de Auxílio-Gás, este é um programa de transferência de renda que busca atender os beneficiários inscritos na Rede de Proteção Social.

Dentre as exigências para recebimento é obrigatório que as famílias beneficiárias tenham uma renda menor que meio salário mínimo por pessoa e que esteja com cadastro atualizado no CadÚnico.

Sendo assim, o valor referente ao preço médio do botijão de gás de cozinha é repassado para as famílias cadastradas a cada dois meses.

Veja também: ANTECIPAÇÃO do próximo pagamento do Vale-Gás já é confirmada? Confira!

Como serão feitos os pagamentos dos benefícios?

Bom, para os inscritos em ambos programas, os pagamentos serão realizados normalmente através da conta em que o beneficiário já possui o costume de receber o Auxílio Brasil.

Da mesma forma, será o calendário deste que o Vale-Gás seguirá. Nesse sentido, os pagamentos serão realizados em conjunto de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário. Segue as datas: