ANTECIPAÇÃO do próximo pagamento do Vale-Gá já é confirmada? Confira!

O Vale-Gás é um auxílio que beneficia milhões de famílias brasileiras ao buscar garantir o valor, em dinheiro, da média do gás no Brasil a cada bimestre. Mas, afinal, quais são as perspectivas para a vigência do benefício?

O calendário para o próximo pagamento já está disponível e poderá, inclusive, ser sacado juntamente com um outro valor: o Auxílio Brasil. Sendo assim, as famílias brasileiras que possuem cadastro feito e atualizado no CadÚnico poderão sacar, em média, R$ 712.

Veja quais são as condições necessárias e quando será o próximo pagamento do Vale-Gás.

Vale-Gás

Chamado também de Auxílio-Gás, esse benefício é mais um programa de distribuição de renda de direito das famílias brasileiras de baixa renda. Como forma de simplificar a cesta de benefícios, o Auxílio Brasil possui este como um de seus aspectos, juntamente com outros oito benefícios, que são eles:

Auxílio Esporte Escolar Auxílio Inclusão Produtiva Rural Auxílio Inclusão Produtiva Urbana Benefício Compensatório de Transição Benefício Composição Familiar Benefício de Superação da Extrema Pobreza Benefício Primeira Infância Bolsa de Iniciação Científica Júnior

Sendo assim, para se encaixar nos auxílios, é necessário, claro, que você cumpra condições e requisitos estabelecidos a cada um deles. A cesta atua como uma tentativa de manter a dignidade da população mais pobre e garantir a emancipação dessas famílias, bem como sua autonomia financeira e social.

Dessa forma, o Vale-Gás atua como mais um dos benefícios e fornece o valor médio de um botijão de gás à cada dois meses às famílias cadastradas no no CadÚnico e que possuam renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além destes, as pessoas que recebem o BPC – Benefício de Prestação Continuada também possuem direito ao valor.

Calendário de pagamento do benefício

Nesse mês de novembro, o pagamento do Vale-Gás irá acontecer juntamente com o Auxílio Brasil. Sendo assim, as famílias inscritas receberão, em média R$ 712 no total, que é a soma dos dois benefícios.

Dessa forma, confira quais são os dias de pagamento dos valores, que acontecerá de acordo com o último número do seu NIS – Número de Identificação Social:

12 de dezembro (segunda-feira): NIS final 1

13 de dezembro (terça-feira): NIS final 2

14 de dezembro (quarta-feira): NIS final 3

15 de dezembro (quinta-feira): NIS final 4

16 de dezembro (sexta-feira): NIS final 5

19 de dezembro (segunda-feira): NIS final 6

20 de dezembro (terça-feira): NIS final 7

21 de dezembro (quarta-feira): NIS final 8

22 de dezembro (quinta-feira): NIS final 9

23 de dezembro (sexta-feira): NIS final 0.

Outras informações: valores e vigência

De acordo com PEC apresentada pelo atual governo, o benefício é temporário e vai somente, pelo menos, até o final desde ano.

Entretanto, de acordo com negociações do governo eleito, é provável que o Auxílio Gás se mantenha e continue sendo pago de acordo com o valor total do preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg.

É válido ressaltar que, antes da PEC, o valor do vale cobria apenas 50% do valor total do gás, pago também a cada dois meses.