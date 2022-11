3 grupos de trabalhadores ainda podem solicitar o SAQUE ANIVERSÁRIO do FGTS

O saque aniversário é um recurso recente liberado pelo governo. Criado apenas em 2019, muita gente ainda tem dúvidas sobre como solicitar o benefício e sobre como sacar.

Pensando nisso, vamos explicar melhor como essa modalidade de saque do FGTS funciona e te dar as dicas necessárias para que você não fique por fora do assunto.

Veja quais são os valores disponíveis e quais são os grupos de trabalhadores que tem o direito de solicitar o saque ainda neste ano de 2022.

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

O FGTS é o fundo criado na tentativa de garantir um valor reserva para proteção do trabalhador de carteira assinada caso ele seja demitido sem justa causa. Além disso, o fundo reserva também fica disponível para saque em outras situações específicas.

Um valor proposicional é pago pelos empregadores, que depositam mensalmente os valores na Caixa Econômica Federal em nome dos funcionários. Vale lembrar que a conta é individual e nominal.

Nesse sentido, o valor depositado corresponde a 8% do salário bruto do empregado, porcentagem esta que você pode encontrar especificada em sua folha de pagamento. Por outro lado, para os contratos estabelecidos sob a lei de aprendizagem, o percentual é de apenas 2% da renda.

Além destes casos, para os empregados domésticos, a regra também muda um pouco. Sendo assim, o valor recolhido é de um pouco mais de 11%, no qual 8% corresponde ao depósito mensal e os outros 3% à antecipação do recolhimento rescisório.

Saque aniversário: quem pode sacar?

O saque aniversário é uma modalidade bem recente para resgate de parte do valor do FGTS. Criado apenas em 2019, eles está disponível para os trabalhadores sacarem uma vez ao ano.

Dessa forma, o saque pode ser feito no mês de aniversário do trabalhador, independente do dia. Além disso, é possível também que o resgate possa ser feito nos próximos dois meses seguintes. Sendo assim, o valor estaria disponível durante três meses a cada ano.

Nesse sentido, de acordo com as regras, três grupos de trabalhadores podem optar por sacar o valor ainda neste ano de 2022, que são eles:

trabalhadores nascidos em setembro e outubro, que possui o saque disponível até novembro; trabalhadores nascidos em novembro, que poderão sacar o FGTS até janeiro; e trabalhadores nascidos em dezembro, que poderão sacar o FGTS até fevereiro.

Entretanto, é importante ressaltar que o saque é opcional, visto que, caso o trabalhador não solicite o valor, ele continuará sendo guardado em sua conta na CAIXA.

Caso você queira aderir ao saque aniversário, você precisará alterar a modalidade de saque do seu FGTS. Sendo assim, acesse o aplicativo do FGTS (https://bit.ly/3ALrUbo) e selecione “Escolher sistemática de saque” em “Saque aniversário”.

Logo depois, clique em “Modalidade saque-aniversário” e altere a modalidade na opção disponível. Dessa forma, para sacar o valor, selecione “Solicitar saque” em “Saque-aniversário” e, em seguida, opte por “Crédito em conta CAIXA” ou “Transferência Bancária”.

