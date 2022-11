Já existe a regra para o Bolsa Família 2023? Confira os requisitos para receber as PARCELAS

Com a troca de governo, todos querem saber como vai ficar o auxílio, se será Auxílio Brasil ou Bolsa Família e qual o valor. A população de baixa renda é a que mais está aguardando pelas mudanças que vão acontecer, porém o que muitos não sabem é que para a equipe petista conseguir manter o valor de R$ 600 para 2023 é preciso uma aprovação no Congresso Nacional.

O presidente eleito, Lula da Silva, falou muito em sua campanha sobre o Bolsa Família que foi criado na sua antiga gestão, e não foi apenas comentado que foi prometido que voltaria em 2023 com os R$ 600. No governo de Jair Bolsonaro, o Bolsa Família trocou de nome para Bolsa Família desde novembro de 2021. Com essa rincha entre os dois, Lula deseja voltar com o nome do Bolsa Família.

Regras para o Bolsa Família 2023

Muitos beneficiários desejam saber se já tem alguma regra nova para Bolsa Família 2023, no entanto até o momento não! A equipe petista ainda não compartilhou nenhuma informação oficial sobre isso, provavelmente, só será anunciado quando acontecer a mudança do governo e do programa, com novas regras e valores.

Mas há alguns pontos que podemos perceber que são essenciais, com certeza o programa do Bolsa Família continuará indo diretamente para o público de baixa renda que está em vulnerabilidade social, e dois pontos que já estão sendo bastante comentado pela equipe, é que um dos requisitos do programa que irá voltar é a criança ter uma boa frequência escolar e estar em dia com o cartão de vacinação.

A intenção do presidente Lula da Silva também é trazer à memória dos brasileiros algumas características que tinha no antigo programa, então provavelmente continuará as regras para os benefícios. Todas essas informações dos bastidores foram confirmadas por Tereza Campello, ex-ministra e coordenadora do grupo de assistência social que faz parte da equipe de transição de governo.

Tereza ainda confirma que a equipe irá fazer grandes mudanças no programa. Quando Lula assumir a presidência ele quer chamar todos os prefeitos juntamente com a rede de assistência social, para depois disso reconstruir o programa do Bolsa Família para a sociedade, e que as condicionalidades irão retornar rapidamente.

Qual será o valor do Bolsa Família?

A equipe petista já confirmou que está fazendo o possível para tentar continuar com o valor de R$ 600. Esse assunto também foi o mais comentado por Lula em sua campanha e houve um grande clamor pela população para esse valor continuar, e para complementar, a vontade de Lula é acrescentar mais R$ 150 para cada criança na família com menos de 6 anos.

Ou seja, se tudo for aprovado, terá famílias que poderão chegar a receber até R$ 900 (para quem possui 2 filhos menores de 6 anos). Nenhuma informação foi compartilhada oficialmente, pois tudo dependerá de como será a aprovação do ano que vem.

Foi feito uma conta que para a equipe petista conseguir cumprir com suas promessas em 2023 sobre o auxílio do Bolsa Família, o investimento será em torno de R$ 175 bilhões de reais. É importante destacar que esse valor não é referente ao gosto anual, e sim durante os quatro anos em que Lula governar.

