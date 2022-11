14º salário teve pagamento CONFIRMADO? Tire suas dúvidas!

Abono extra aos beneficiários do INSS? Sim! Os segurados estão com ansiedade para saber da liberação do 14° salário. Esse salário é uma forma de um bônus extra para os pensionistas e aposentados e todos os beneficiários da autarquia do Instituto Nacional do Seguro Social. Entretanto, será que esse dinheiro já foi liberado? Se não, quando será?

Existe um projeto de lei PL 4.36/20 que trata especificamente do benefício do 14° salário ainda está em transição pela Câmara dos Deputados, e infelizmente não há nem relatos se o projeto será aprovado. No entanto, se for aprovado em todas as etapas, essa categoria irá beneficiar cerca de 31 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, e irão receber em dobro. Realmente será um benefício que irá ajudar a todos do INSS.

Quem irá receber o 14° salário do INSS?

O 14° salário do Instituto Nacional do Seguro Social será um direito somente para quem recebe, pensão, aposentadoria e os auxílios do órgão. Infelizmente, quem recebe Renda Mensal Vitalícia, Benefício de Prestação Continuada, não pode receber esse adicional. Segundo dados compartilhados, hoje em dia são mais de 36 milhões de pessoas que recebem auxílios do INSS.

Já sabe qual será o valor do 14° salário do INSS?

O projeto de lei está estabelecido com um valor de até dois salários mínimos para o pagamento do 14° salário. Também está descrito que a definição da quantia oficial para cada pessoa irá depender do valor que ela recebe do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social. Veja agora um exemplo para você entender melhor:

Para a pessoa que recebe até um salário mínimo no INSS, receberá o 14° salário de acordo com o piso nacional de 2022 (1.212), porém dobrando o valor.

Para a pessoa que recebe acima de um salário mínimo no INSS, receberá o 14° salário referente ao valor que da do cálculo entre o salário pago mais o teto do INSS, que está em R$ 7.087,22 neste ano. Porém será feito o valor de até dois salários mínimos, chegando a R$ 2.424.

Como está o andamento do processo do 14° salário?

Vamos trazer agora algumas informações como está o andamento do projeto do 14° salário. No mês de maio, o deputado Ricardo Silva, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pelas suas falas pareceu favorável à aprovação do 14° salário dentro da câmara. Até o momento em que sabemos, seria a última passada pela câmara dos deputados e já iria seguir para o Senado.

Porém, foi decidido que esse projeto de lei também teria que passar por uma comissão especial, e infelizmente, isso vai exigir um grande tempo de votação e também para a aprovação. Segundo dados, diante do nosso cenário atual de política e econômica, pode ser que esse projeto de lei do 14° salário só venha ser liberado no ano de 2023, mas sem previsão de data.

Ou seja, a nova votação para complementar e aprovar esse projeto de lei do 14° salário pode ficar apenas até o ano de 2023, o que nos resta agora é esperar. É importante destacar que ao menos o 13° salário já foi liberado.

