Quais serão as próximas etapas para o Enem 2022? Confira o cronograma

Agora que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – já passou, as pessoas querem saber quais são as próximas etapas. Essa prova é uma das mais esperadas pelos brasileiros que desejam ter uma oportunidade de ganhar bolsa 100% ou descontos nas mensalidades da faculdade, seja pública ou particular. Quem prestou a prova do Enem, já deseja saber qual será o próximo passo.

Afinal, qual é o resultado da prova que irá definir se vai conseguir entrar na faculdade que deseja, se caso você não concordar com a nota que tirou, pode pedir uma revisão ao INEP? Veja se pode.

Será que é possível pedir a revisão da nota da prova do Enem?

A revisão de nota é uma categoria que muitos concursos e até mesmo prova oferecem às pessoas que prestaram a prova e acham que determinada nota esteja errada, e quando isso acontecer, você pode fazer uma solicitação para a banca avaliar se realmente foi corrigida certa aquela questão, ou seja, eles vão julgar a validez de determinada questão.

Todo mundo quer saber a nota do Enem pois é um momento importante e decisivo na vida da pessoa, dependendo da pontuação ela irá conseguir entrar na faculdade dos sonhos, seja particular ou pública. Entretanto, como sabemos, alguns concursos dão um tempo determinado para a revisão da nota, mas o INEP não estipula um tempo para entrar com essa solicitação, pois segundo informações compartilhadas pela instituição, todas as questões do Enem são elaboradas com bastante tempo de antecedência, além disso eles também recebem toda a análise de resposta, antes de acontecer o exame, então eles sempre tem muita convicção de que tudo estará de acordo, tanto a questão como a resposta.

Então, é bem difícil alguém querer contestar alguma questão da prova do Enem, eles são bem criteriosos e existe também uma equipe de especialistas nas áreas quando engloba uma questão que pode ir para revisão da prova, eles analisam tudo e todas as questões novamente antes de serem aplicadas às pessoas.

Com isso, infelizmente, na prova do Enem não é permitido pedir a revisão de nota, se caso a sua pontuação foi baixa e por mais que não concorde você não irá conseguir entrar com a solicitação, a indicação é para que estude um pouco mais e tente novamente no próximo ano.

INEP divulga gabarito oficial

Se você fez a prova do Enem saiba que o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) já divulgou o gabarito oficial nesta última quarta-feira (23) da prova do Enem 2022. É importante destacar que uma questão de matemática foi anulada. A prova de matemática foi aplicada no segundo dia do exame.

Já os resultados individuais da prova do Enem só serão compartilhados ano que vem, no dia 13 de fevereiro. É importante destacar também que quando corrigem a prova eles aplicam a Teoria de Resposta do Item (TRI) todas questões possui um peso diferente, então não é pela quantidade de acertos que é somada a nota da pessoa que fez a prova.

