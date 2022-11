Quais são os recursos que serão lançados no WhatsApp ainda neste ano?

É muito raro você ver por aí alguém que não possui o WhatsApp baixado no celular, não é mesmo? Isso porque esse aplicativo é o mais famoso de mensagens no Brasil, no qual está presente em mais de 99% dos aparelhos celulares no país.

Aliás, o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários do app no mundo! Nesse caso, ficamos apenas atrás da Índia, país da Ásia que conta mais de um bilhão de habitantes.

Visto essa popularidade toda, nos anima saber também quais são as atualizações que o aplicativo irá passar para que, assim, a experiência do internauta seja melhorada.

Pensando nisso, separamos uma lista para você com as principais atualizações do aplicativo neste ano e com os recursos que estão esperados para chegar em breve.

WhatsApp no Brasil

O WhatsApp vem se tornando cada vez mais popular desde quando chegou no Brasil em 2009, ano de sua criação. Inclusive, o uso aqui no país sempre foi mais intenso do que em seu próprio país de fundação, os Estados Unidos.

Mas, afinal, porque o sucesso aqui foi tão grande assim?

O que acontece é que, no Brasil, não tínhamos um aplicativo tão facilitado assim de mensagens e o SMS é uma ferramenta taxada, dessa forma, baixar um aplicativo que envie mensagens de graça ficou cada vez mais expressivo e vantajoso.

Por outro lado, nos Estados Unidos o WhatsApp não ficou tão famoso assim, isso porque os SMS deles não são taxados e são enviados de forma gratuita. Nesse sentido, você talvez tenha visto em filmes e séries estadunidenses o uso do recurso do próprio aparelho para mandar mensagens rápidas.

Dessa forma, um aplicativo que, até então, só enviava mensagens, são possuía forte apelo nos EUA.

Entretanto, o WhatsApp foi se aprimorando e desenvolvendo atualizações e recursos que fazem dele, um aplicativo completo e cheio de utilidades.

Agora é possível realizar ligações de vídeo e por voz, enviar localização, realizar pagamentos, utilizar o modo business, e muito mais, fazendo com que o aplicativo fique ainda mais atrativo. Tudo isso, claro, de graça.

Veja também: Descubra o que acontece quando você BLOQUEIA alguém no WhatsApp

Recursos mais recentes do WhatsApp

Só neste ano, atualizações bastante interessante e evidentes foram lançadas. Dentre elas, destacamos as principais:

Ligações em grupo com até 32 pessoas; Reações com emojis; Busca por estabelecimentos próximos; Arquivo com tamanho acima de 2GB; Remoção do “online”, mesmo se você estiver conectado.

Se acostumar com mudanças pode não ser tão simples, mas as atualizações buscam, justamente, a melhoria da experiência do usuário e a disponibilização de novos recursos capazes de aumentar as funcionalidades do app.

Veja também: CURIOSIDADE: Você sabia que o WhatsApp pode te alertar sobre desastres naturais?

Novos recursos para o aplicativo

Seja para trabalho ou cotidiano, o aplicativo já se consolidou como um dos mais úteis em nosso país. Sendo assim, novas funcionalidades ainda estão para chegar. De acordo com as novidades, separamos uma lista com as atualizações esperadas, que são elas: