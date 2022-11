Vagas abertas para curso online e GRATUITO na área de GESTÃO; veja como se inscrever

Já imaginou estudar online e de forma gratuita com professores renomados da USP? Pois a instituição disponibilizou vagas para curso a distância em Gestão de Projetos. As inscrições já estão abertas e não precisa de processo seletivo para começar acompanhar as aulas.

A USP é uma das mais relevantes universidades, em termos educacionais, de pesquisa e de mercado, não só do Brasil, como também de toda a América. Trabalhos fantásticos e de grande relevância saem de lá e são bastante aclamados.

Nesse sentido, ter a oportunidade de estudar lá sem precisar passar por uma seleção é algo incrível e que pode deixar o seu currículo bastante atrativo para os empregadores. Por isso, não perca essa chance de se destacar no mercado de trabalho e faça já sua inscrição.

Separamos para você as informações mais relevantes que você precisa para se matricular e vamos te mostrar como. Confira!

USP – Universidade de São Paulo

A USP é uma universidade pública brasileira de grande relevância na América Latina. Os projetos de pesquisa e extensão contribuem bastante não somente para a comunidade científica, como também para toda a população, que em muito se beneficia do que é desenvolvido lá, seja em qual área for.

Ao todo, são 42 unidades de ensino, que estão distribuídas ao longo de 10 campi, todos no estado de São Paulo. Fundada em 1827, seu primeiro curso foi em Direito e, atualmente, conta com quase 100 mil estudantes de graduação e pós-graduação em seus respectivos cursos.

Mas você sabia que a universidade mais importante do país e uma das mais relevantes do mundo oferece cursos sem processo seletivo através de uma plataforma online? O curso é todo gratuito e você pode emitir o seu certificado ao concluir. Saiba mais e veja como funciona.

Gestão de Projetos – inscrições abertas

As inscrições para o curso online de Gestão de Projetos, promovido pela USP, estão abertas e você pode dar início às aulas ao se matricular pelo site (https://veduca.org/courses/gestao-de-projetos/).

Ao todo, são mais de 13h de aulas que estão divididas em 13 unidades, que vai deste a introdução à emissão de certificado. As 87 vídeo aulas foram feitas pelos renomados professores da USP e já estão disponíveis através da plataforma veduca, que disponibiliza as aulas de forma inteiramente gratuitas para você.

Nesse sentido, o curso irá abordar os conceitos da área de Gestão de Projetos e te ensinar sobre os ambientes de gestão de forma mais introdutória.

Logo depois, você já é convidado a pensar um pouco mais sobre a prática da criação de projetos, desde sua abertura à resposta. Os próximos dois módulos de planejamento irão abordar temas como WBS (EAP), bem como suas implicações e aspectos, além do estudo acerca da atribuição de tarefas.

São oferecidos métodos, metodologias, cronogramas e noções de ideais de risco, gerenciamento de projetos inovadores e controle de projetos.

Sendo assim, você poderá emitir seu certificado de conclusão ao finalizar todos os módulos.

