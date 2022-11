2ª fase da ação VALORES A RECEBER do Banco Central: já posso consultar e sacar?

Já pensou que você pode ter um dinheiro prestes a receber e nem sabe? Provavelmente você já ouviu falar do Sistema de Valores a Receber do Banco Central, e o melhor de tudo é que a segunda fase dessa consulta já será liberada em breve. Dentro dessa consulta, você irá conseguir ver se tem dinheiro esquecido dentro de contas esquecidas que você já não usa mais, até mesmo de empresa.

Segundo informações compartilhadas, nesta segunda rodada será retirado cerca de mais de R$ 4 bilhões. Se caso você já participou da primeira fase ou conhece alguém que participou deve ter escutado que foi liberado também cerca de R$ 4 bilhões e foi finalizada em abril, era pra ter continuado e a próxima data seria 9 de maio deste ano, porém houve uma greve dos funcionários e servidores do Banco Central e fez com que esses pagamentos atrasasse.

Já tem o calendário de 2023?

O Banco Central afirma que o novo calendário do Sistema de Valores a Receber ainda será divulgado, mas que será breve, então todos estão na expectativa que esse calendário seja divulgado ainda neste ano, ou logo no início do ano que vem, 2023.

No último comunicado que o Banco Central divulgou para imprensa, informou que quando acontecer a reabertura do Sistema de Valores a Receber, a pessoa vai conseguir fazer novas consultas, pesquisar todas as informações e dados sobre o valor que foi esquecido e realizar o resgate desse saldo. Só iremos ficar no aguardo da divulgação.

Quais são os valores que ficam esquecidos do Banco Central no Sistema de Valores?

Normalmente, a maioria do dinheiro que fica esquecido no Sistema de Valores a Receber do Banco Central é referente ao dinheiro que ficou guardado em contas que foram encerradas e que ficou um valor esquecido dentro. Para você conseguir resgatar esse dinheiro, o saque é realizado através do Pix, você deve informar uma chave pix pelo correntista dentro do site do Banco Central.

E conforme o comunicado do Banco Central, o Sistema de Valores a Receber vai liberar nesta segunda rodada de dinheiro esquecido, cerca de R$ 4 bilhões. Na primeira consulta, o dinheiro foi liberado referente a esses casos:

Contas correntes fechadas mas que ficou com saldo disponível

Conta poupança fechada mas que ficou com saldo disponível

Cobrança indevida, como: tarifas, parcelas, operações de crédito, entre outros. Mas a devolução só pode acontecer se estiver dentro do termo de compromisso do Banco Central

Cotas de capital

Rateio de sobras líquidas

Consórcio encerrados

Por isso, se quer saber se já tem algum valor esquecido dentro desses fatores ou outros, fique sempre se atualizando para verificar quando vai sair a análise da segunda consulta do Banco Central e já ficar preparado, pois muitos brasileiros irão fazer.

É bem simples fazer a consulta: você deve entrar no site do Banco Central, através deste endereço: valoresareceber.bcb.gov.br, a partir disso você consegue verificar se o Sistema de Valores a Receber já está disponível, se caso sim, basta informar o seu CPF, data de nascimento, ou CNPJ e informar também a data de abertura da empresa. Atenção, é preciso ter o login do Gov.br

