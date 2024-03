Auxílio Gás: quando cai o valor extra em março? Resposta é desanimadora

Os programas sociais do governo federal desempenham um papel crucial no suporte às famílias de baixa renda, oferecendo transferências de renda mensais. Entre essas iniciativas, destaca-se o Auxílio Gás, implementado no final de 2021 em resposta à pandemia do novo coronavírus.

Este programa fornece uma parcela mensal em dinheiro, destinada a auxiliar os brasileiros mais necessitados na aquisição de gás de cozinha.

Datas do Auxílio Gás são reveladas

Realizado em paralelo ao Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, o Auxílio Gás em fevereiro proporcionou aos beneficiários o valor de R$ 102 por parcela. No entanto, para o mês de março, não haverá pagamento do benefício, seguindo sua periodicidade bimestral estabelecida, com repasses realizados apenas em meses pares.

Assim, os beneficiários deverão aguardar até abril para o próximo depósito. Atualmente, cerca de 5,5 milhões de famílias brasileiras são contempladas pelos repasses da Caixa.

Valor do auxílio gás e critérios de elegibilidade

O valor do Auxílio Gás corresponde ao preço médio nacional do botijão de 13 quilos, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A movimentação dos recursos pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, e nas agências da Caixa.

Para ser elegível ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e possuir uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. O vale-gás é concedido também aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário de pagamentos

Os pagamentos são efetuados juntamente com o Bolsa Família, seguindo a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Em fevereiro, o calendário de pagamentos se estendeu do dia 16 ao 29, organizado conforme o final do NIS. Entretanto, estes dados são válidos para o mês de fevereiro; haja vista que neste mês de março não haverá os repasses oriundos do Vale-Gás.

Essa estrutura de pagamento visa facilitar o acesso ao benefício e organizar a distribuição de forma eficiente, garantindo que as famílias beneficiadas possam contar com esse suporte para a compra de gás de cozinha, essencial no cotidiano.

Como entrar no auxílio gás?

Para se candidatar ao Auxílio Gás, um programa do governo federal destinado a auxiliar famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha, os interessados devem seguir alguns passos importantes. Primeiramente, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com dados atualizados nos últimos dois anos. O CadÚnico é uma base de dados que identifica famílias de baixa renda, permitindo que sejam elegíveis para programas sociais.

Além disso, a renda familiar mensal per capita deve ser de até meio salário mínimo. Outro critério de elegibilidade é estar recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O governo utiliza as informações do CadÚnico para selecionar automaticamente as famílias que atendem aos requisitos do programa.

Não é necessário realizar uma inscrição específica para o Auxílio Gás; a seleção é feita automaticamente. Manter os dados do CadÚnico atualizados e atender aos critérios de renda são as chaves para participar desse benefício, que visa amenizar os custos com o gás de cozinha para as famílias mais vulneráveis do país.

