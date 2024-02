As datas de pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o mês de março já estão disponíveis para consulta. Beneficiários do INSS, incluindo aposentados, pensionistas e aqueles que recebem outros auxílios, devem ficar atentos ao calendário de repasses.

O cronograma de março mantém a ordem habitual, sem alterações, beneficiando aproximadamente 39 milhões de pessoas.

INSS muda as datas do pagamento em março? Veja como ficou | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Calendário de Pagamento do INSS em Março

Os pagamentos são organizados com base no último número do cartão de benefício, excluindo-se o dígito verificador. Esta metodologia busca simplificar o acesso aos valores devidos. Importante destacar que há uma distinção entre quem recebe até um salário mínimo e quem tem benefícios maiores. Esta divisão permite uma distribuição mais eficiente dos repasses.

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Final 1: 22 de março

Final 2: 25 de março

Final 3: 26 de março

Final 4: 27 de março

Final 5: 28 de março

Final 6: 1 de abril

Final 7: 2 de abril

Final 8: 3 de abril

Final 9: 4 de abril

Final 0: 5 de abril

Para aqueles com benefícios acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de abril

Finais 2 e 7: 2 de abril

Finais 3 e 8: 3 de abril

Finais 4 e 9: 4 de abril

Finais 5 e 0: 5 de abril

Consulta e serviços do INSS

O INSS administra uma variedade de benefícios, como aposentadorias, auxílio-doença, pensões, entre outros. Para informações detalhadas, os cidadãos podem acessar o site oficial ou o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Alternativamente, a Central 135 está à disposição para atendimento.

Esse calendário assegura que todos os segurados estejam informados sobre quando esperar seus pagamentos, facilitando o planejamento financeiro. A organização e transparência do INSS são cruciais para garantir que os benefícios cheguem a quem de direito, de forma ágil e eficaz.

Leia mais sobre: BENEFÍCIO ANUNCIADO para 7 grupos! INSS libera aposentadoria antecipada antes dos 50?

Vale a pena fazer empréstimo consignado?

Avaliar se vale a pena fazer um empréstimo consignado exige uma análise cuidadosa das circunstâncias individuais. Este tipo de empréstimo tem como característica marcante a dedução das parcelas diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do contratante.

A principal vantagem é a taxa de juros, geralmente mais baixa em comparação a outras modalidades de crédito disponíveis no mercado. Isso acontece porque o risco de inadimplência é reduzido, visto que as parcelas são automaticamente descontadas.

Entretanto, é fundamental considerar o impacto dessa dívida no orçamento mensal. Comprometer uma parte da renda fixa com o pagamento de empréstimos pode não ser a melhor escolha para quem já possui outras obrigações financeiras significativas.

Recomenda-se, portanto, avaliar a real necessidade do crédito, as condições oferecidas e, sobretudo, se há capacidade financeira para arcar com as parcelas sem comprometer a saúde financeira. Avaliar outras opções e consultar um especialista financeiro também pode ser uma estratégia acertada antes de tomar uma decisão.

Leia mais sobre: Aposentadoria INSS: tem gente que ainda se encaixa na regra antiga e tem BENEFÍCIO GRANDE