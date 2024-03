Para os beneficiários do Bolsa Família, há atualizações importantes sobre os pagamentos em março. O Governo Federal anunciou ajustes, incluindo a suspensão temporária do Vale Gás e a ausência do 13º salário para o programa.

2 NOTÍCIAS desanimadoras do Bolsa Família: fim de BÔNUS e exclusão de 13º salário | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entendendo as alterações no Bolsa Família de Março

No mês de março, o benefício adicional conhecido como Vale Gás não será distribuído. Esse auxílio, voltado para a compra de botijão de gás, tem pagamentos bimestrais e o próximo está programado apenas para abril. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esclareceu que, para o ano de 2024, não está prevista a distribuição do 13º do Bolsa Família.

O 13º salário para o Bolsa Família não está programado para este ano, uma decisão do Governo Federal baseada na natureza do programa como um auxílio social, não enquadrando o benefício para o abono natalino que era esperado anteriormente.

Apesar da pausa no Vale Gás em março, que oferece um complemento de R$ 102,00 por entrega bimestral através da poupança social Caixa Tem, o programa assegura o valor mínimo de R$ 600,00 para o Bolsa Família.

Benefícios adicionais mantidos

O Bolsa Família segue oferecendo uma variedade de benefícios adicionais para apoiar as famílias inscritas, entre eles:

Benefício de Renda de Cidadania;

Benefício Complementar;

Benefício Primeira Infância;

Benefício Variável Familiar;

Benefício Variável Familiar Nutriz;

Benefício Extraordinário de Transição, que estará disponível até maio de 2025.

Estas medidas visam garantir o suporte contínuo às famílias beneficiárias, mesmo diante das alterações no programa para o mês de março.

Veja mais sobre: FESTA NO INSS: titulares do BPC podem receber CHANCE ÚNICA

Como não ser bloqueado no Bolsa Família?

Para evitar o bloqueio no Bolsa Família, é crucial manter as informações cadastrais atualizadas e seguir as regras do programa. Primeiramente, certifique-se de que todos os dados fornecidos ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) estejam corretos e atualizados, incluindo renda familiar, composição familiar, endereço e informações escolares das crianças e adolescentes.

Cumpra com as condições de saúde e educação estabelecidas pelo programa: assegure que as crianças e adolescentes frequentem a escola regularmente e mantenham a carteira de vacinação em dia. A não observância dessas condições pode levar ao bloqueio do benefício.

Além disso, realize a revisão cadastral obrigatória sempre que solicitado pelo Ministério da Cidadania. Este procedimento é vital para confirmar a elegibilidade ao benefício. Evite também ultrapassar o limite de renda permitido pelo programa, pois isso pode resultar na desqualificação e consequente bloqueio do Bolsa Família.

Seguindo essas diretrizes, você minimiza o risco de ter o benefício bloqueado e garante o suporte contínuo do Bolsa Família para sua família.

Veja mais sobre: Café da manhã: por que não pular a refeição, se você quiser emagrecer