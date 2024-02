Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ganham um novo incentivo que facilita o acesso à moradia própria, integrando-se ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Este avanço representa uma significativa melhoria na qualidade de vida dos idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC.

FESTA NO INSS: titulares do BPC podem receber CHANCE ÚNICA | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Expansão dos direitos dos beneficiários do BPC

O BPC, um suporte financeiro essencial fornecido pelo Governo Federal, destina-se a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência, oferecendo um salário mínimo mensal. Com a atualização, além do auxílio regular, esses indivíduos agora são elegíveis para isenção total no pagamento das parcelas relacionadas ao Minha Casa Minha Vida, aliviando significativamente seus encargos financeiros.

A Caixa Econômica Federal assume a responsabilidade pelo pagamento integral das parcelas de financiamento imobiliário, beneficiando tanto os novos contratos quanto aqueles já existentes. Este procedimento inclui a regulamentação da quitação do imóvel, bem como a emissão do título de posse e outros documentos necessários para a transferência oficial de propriedade.

Veja mais sobre:: Banco do Brasil pagará R$ 2,4 bilhões para quem tem o CPF na lista

Procedimento para solicitação do BPC

Para ser elegível ao BPC, o solicitante deve ter idade mínima de 65 anos ou ser uma pessoa com deficiência, demonstrando incapacidade para o trabalho e vida independente, com renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Importante destacar que o BPC está disponível até mesmo para aqueles que não contribuíram com o INSS.

Como Aplicar:

A solicitação do BPC pode ser feita através do aplicativo ou site “Meu INSS”, selecionando a opção “Novo Pedido” e procurando por “Benefício Assistencial”. As instruções fornecidas pelo sistema do INSS guiarão os usuários através do processo de aplicação.

Acompanhamento do pedido

Após a solicitação, é possível acompanhar o status do pedido através do aplicativo Meu INSS, acessando a opção “Meus Benefícios”. Alternativamente, o acompanhamento pode ser feito por telefone, ligando para a Central 135 e fornecendo o CPF do solicitante.

A integração do BPC com o programa Minha Casa Minha Vida abre novas portas para os seus beneficiários, permitindo-lhes não apenas o acesso a um suporte financeiro mensal mas também a oportunidade de possuir uma moradia sem o ônus das parcelas.

Este avanço reforça o compromisso do governo em apoiar as camadas mais vulneráveis da população, promovendo a inclusão social e o direito à moradia digna.

Veja mais sobre: FESTA marcada pra esta SEMANA: aposentados do INSS recebem rodada de PIX

Faça isso para não ser bloqueado do BPC

Para evitar o bloqueio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), é crucial cumprir com as normas estabelecidas pelo programa. Primeiramente, é importante manter atualizados os dados pessoais e familiares junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pois o BPC exige que a renda per capita da família seja inferior a um quarto do salário mínimo.

Além disso, a elegibilidade para o benefício demanda que o idoso tenha 65 anos ou mais ou que a pessoa com deficiência comprove, mediante avaliação médica e social, a incapacidade para o trabalho e para a vida independente.

É fundamental, ainda, realizar a revisão cadastral obrigatória quando solicitado pelo INSS para confirmar a continuidade das condições de elegibilidade. Ignorar convocações para atualização de dados ou para reavaliação de condições pode levar ao bloqueio do benefício.

Portanto, a chave para não ser bloqueado do BPC reside em manter a transparência e a atualização constante das informações requeridas pelo programa.

Veja mais sobre: Ficou doente? Veja como liberar pagamentos do INSS em 2024