MEI pode receber do INSS? A resposta pode enganar muita gente

A figura do Microempreendedor Individual (MEI) representa uma inovação significativa no ambiente empresarial brasileiro, simplificando a formalização de pequenos negócios e oferecendo uma série de benefícios, incluindo direitos previdenciários.

Contudo, a desinformação pode comprometer a segurança futura desses empreendedores. Este guia visa desmistificar equívocos comuns e assegurar que os MEIs tenham pleno conhecimento de seus direitos e obrigações.

Entenda a verdade sobre aposentadoria e benefícios

Um dos equívocos mais difundidos é a crença de que MEIs, devido às suas contribuições reduzidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não possuem direito à aposentadoria. Essa informação é incorreta. MEIs que contribuem regularmente através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) estão assegurados pelo INSS, tendo direito a:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-doença.

A importância da contribuição regular

É crucial manter o pagamento do DAS-MEI em dia. Atrasos podem acarretar juros e multas, além de que a inadimplência por período superior a um ano pode resultar na suspensão dos direitos previdenciários, dificuldades na emissão de notas fiscais e, eventualmente, na exclusão do regime do Simples Nacional.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Outra área frequentemente mal compreendida é a aposentadoria por tempo de contribuição para o MEI. Sim, é possível que MEIs se aposentem por tempo de contribuição, mas para isso é necessário um complemento de 15% sobre o salário mínimo por meio da Guia da Previdência Social (GPS), adicionado à contribuição de 5% já inclusa no DAS.

Esse acréscimo eleva a contribuição total a 20%, habilitando o MEI à aposentadoria por tempo de contribuição.

Para acessar essa modalidade de aposentadoria, geralmente é necessário ter atingido a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com no mínimo 15 anos de contribuição ao INSS.

Verificação de elegibilidade e planejamento

Antes de optar pela formalização como MEI, é importante verificar a elegibilidade de sua atividade para este regime e entender as implicações previdenciárias. Planejar-se adequadamente e contribuir de forma complementar, quando necessário, pode garantir uma aposentadoria mais tranquila e segura

A desinformação pode levar a decisões inadequadas e a perdas significativas de direitos previdenciários para os MEIs. Por isso, é fundamental buscar informações atualizadas e confiáveis, preferencialmente junto a fontes oficiais ou consultoria especializada.

Entender plenamente os direitos e deveres associados à categoria MEI é o primeiro passo para garantir uma aposentadoria segura e digna, aproveitando todos os benefícios que o regime oferece. Empreendedores informados podem planejar melhor o futuro, evitando surpresas desagradáveis e garantindo a sustentabilidade de seus negócios a longo prazo.

