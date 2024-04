O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está revolucionando o modo como os segurados podem solicitar benefícios por incapacidade temporária, Benefício de Prestação Continuada (BPC), e outros auxílios através da plataforma online Atestmed. Essa inovação busca tornar o processo mais ágil e eficiente, facilitando o acesso aos direitos dos segurados.

Aprenda a usar o Atestmed para solicitar BPC, Auxílio Doença e outros benefícios do Governo | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Utilizando o Atestmed para agilizar requerimentos

O Atestmed é uma ferramenta desenvolvida para diminuir as longas filas de espera e acelerar a análise dos pedidos feitos ao INSS. Por meio dessa plataforma, é possível solicitar benefícios como o auxílio-doença em situações de acidentes de trabalho, com períodos de afastamento de até 180 dias.

Como Iniciar um Pedido de Benefício

Para acessar o serviço, os interessados devem entrar no site ou no aplicativo Meu INSS e escolher a opção “Pedir Benefício por Incapacidade”. Inicialmente, não é necessário possuir login ou senha para começar o requerimento.

Processo de solicitação no Atestmed

O primeiro passo é garantir que todos os pré-requisitos sejam atendidos, incluindo a contribuição à Previdência Social, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência necessária. Posteriormente, é essencial preencher o formulário com todos os dados médicos relevantes.

Documentação necessária

O segurado deve anexar um atestado médico que confirme a necessidade de afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Se relevante, deve-se incluir também a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). É crucial que o atestado contenha informações precisas como o nome completo do segurado, data de emissão, diagnóstico médico detalhado, assinatura e identificação do médico responsável.

Acompanhamento do pedido

Uma vez que todas as informações e documentos necessários estejam corretamente anexados, o segurado pode escolher como deseja acompanhar o andamento do pedido. As opções disponíveis incluem o próprio portal Meu INSS, a Central de Atendimento 135 ou através de contato telefônico.

Benefícios da plataforma Atestmed

Com a implementação do Atestmed, o INSS procura oferecer uma experiência mais eficiente e menos burocrática para os segurados, simplificando o processo de solicitação de benefícios por incapacidade. Se você está em situação de necessitar do auxílio-doença, BPC ou outros benefícios, considerar a utilização desta nova plataforma pode significativamente acelerar e facilitar o processo de aprovação.

Quanto tempo demora para o benefício do INSS ser aprovado?

O tempo de aprovação de um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode variar consideravelmente dependendo do tipo de benefício solicitado e da complexidade do caso. De maneira geral, após a solicitação do benefício, o INSS tem até 45 dias para analisar e emitir uma resposta.

No entanto, esse prazo pode ser estendido em situações que exigem análise mais detalhada ou quando há necessidade de complementação de documentação por parte do solicitante.

É importante notar que, para aposentadorias e pensões, o prazo pode ser mais curto, especialmente se o requerente já tiver toda a documentação necessária e não houver pendências cadastrais ou divergências nos dados. Por outro lado, benefícios que requerem perícia médica, como o auxílio-doença, podem demorar um pouco mais devido à necessidade de agendamento e realização de exames médicos.

