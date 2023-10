Auxílio-doença do INSS mudou; veja como pedir agora

O INSS está buscando agilizar todos os seus processos e isto envolve a solicitação do auxílio-doença. Com o objetivo de simplificar o processo para os beneficiários, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) optou por viabilizar a concessão do auxílio-doença de maneira remota, eliminando a necessidade de solicitar uma avaliação médica presencial.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está empenhado em eliminar as conhecidas filas que se formam em suas agências para a concessão de diversos benefícios, sendo o benefício por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença, um dos mais requisitados. A seguir, continue lendo para saber todas as mudanças do auxílio-doença do INSS.

INSS altera regras para solicitar o auxílio-doença. Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS: entenda as mudanças no auxílio-doença

Com o intuito de facilitar a vida daqueles que necessitam deste amparo, o INSS decidiu permitir a solicitação do auxílio-doença de maneira remota, eliminando a exigência de perícia médica presencial.

Trabalhadores com vínculo empregatício que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho têm o direito de requerer o auxílio-doença.

A solicitação pode ser realizada através do Canal de Atendimento 135, que encaminhará o solicitante para uma agência da Previdência Social (APS) ou para a plataforma digital Meu INSS.

Para efetuar a solicitação online, é necessário que o requerente disponha de toda a documentação relevante, pois haverá uma análise documental conduzida pelo sistema Atestmed, que, inicialmente, não requer a realização de perícia médica.

Vale ressaltar que qualquer trabalhador com vínculo empregatício, inclusive aqueles que já tenham agendado uma perícia presencial, pode efetuar a solicitação pela internet.

Documentos necessários para solicitar o auxílio-doença

O segurado deve atentar para a condição de que o INSS não aceitará documentação com rasuras ou ilegível. Os documentos para a solicitação do auxílio-doença devem conter as informações essenciais, entre eles:

Nome completo do segurado do INSS. Data de emissão do documento, que não pode exceder 90 dias da data do pedido do benefício. Diagnóstico detalhado ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID). A documentação deve incluir a assinatura e identificação do profissional de saúde, seja médico ou dentista, com nome e registro no conselho de classe, ou carimbo. Data de início do afastamento ou repouso. Estimativa do tempo necessário para o período de repouso.

Leia mais: Esposa de marido aposentado no INSS pode receber o BPC? Entenda

INSS pode solicitar informações adicionais

Importante observar que em alguns casos, quando a solicitação é efetuada online, o INSS pode necessitar de informações adicionais. Nestes cenários, o trabalhador pode ser convocado para uma perícia médica presencial.

Quando os pedidos realizados pela internet estão em conformidade, o benefício será liberado em até 15 dias após a solicitação.

Para situações em que o segurado é convocado para comparecer a uma agência do INSS em uma data determinada e não consegue comparecer, é possível designar um representante.

Caso seja necessário, uma perícia externa pode ser solicitada no local indicado na declaração médica fornecida pelo trabalhador que solicitou o benefício.

Leia mais: Quem recebe o abono natalino do INSS? 13º salário “em dobro” gera dúvidas