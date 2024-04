Em períodos de instabilidade econômica, programas de auxílio como o Vale Gás assumem um papel crucial no apoio a milhares de famílias brasileiras, contribuindo significativamente para a segurança alimentar.

O Vale Gás é especialmente desenhado para melhorar o acesso ao gás de cozinha, proporcionando um alívio necessário para as famílias que mais precisam dessa assistência.

Não está na lista Saiba o que fazer para entrar nos pagamentos do Vale-Gás em Junho; confira | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o funcionamento e elegibilidade do Vale Gás

O Vale Gás é parte de uma iniciativa maior, integrando-se ao Bolsa Família para oferecer um suporte mais abrangente. O benefício é distribuído de forma bimestral, seguindo um calendário meticulosamente planejado baseado no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

Esse método assegura uma distribuição organizada e eficiente do auxílio, similar ao que ocorre com outros programas sociais.

Para ter direito ao Vale Gás em 2024, os requisitos incluem estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e cumprir com determinados critérios socioeconômicos, tais como:

Renda familiar per capita mensal não excedendo meio salário mínimo.

Renda familiar total não ultrapassando três salários mínimos.

Ter membros da família beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) .

. Dar preferência a famílias de baixa renda ou com muitos dependentes, e também àquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica.

Calendário de pagamento do vale Gás em 2024

O calendário para o pagamento do Vale Gás segue uma ordem numérica baseada no último dígito do NIS, com datas específicas para cada grupo:

Final do NIS 1: 17/04/2024

Final do NIS 2: 18/04/2024

E assim sucessivamente até o final do NIS 0: 30/04/2024.

Procedimento para cadastro no CadÚnico

Para beneficiar-se do Vale Gás, o primeiro passo é cadastrar-se no CadÚnico. O processo inclui:

Agendar uma visita ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Levar os documentos necessários, como identidade, comprovante de residência e de renda. No dia agendado, preencher um questionário socioeconômico para concluir o cadastro.

Fique atento a este detalhe

Uma vez cadastrado, além do Vale Gás, a família poderá ter acesso a uma variedade de outros programas sociais do governo. Para mais informações ou esclarecimentos sobre o processo de cadastro ou os critérios de elegibilidade, os CRAS são os recursos ideais para assistência e orientação.

Para se qualificar para o Vale-Gás e possíveis bônus no Bolsa Família, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O primeiro passo é verificar se suas informações estão atualizadas no CadÚnico, pois isso é essencial para a elegibilidade. Caso ainda não esteja cadastrado ou precise atualizar seus dados, dirija-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. Leve documentos que comprovem renda familiar, endereço e identificação de todos os membros da família.

O Vale-Gás é destinado às famílias de baixa renda, sendo necessário ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Além disso, o programa prioriza famílias que contam com idosos, pessoas com deficiência ou gestantes. Após garantir que seu cadastro está atualizado e atende aos critérios, o benefício será concedido automaticamente, conforme os períodos de distribuição estipulados pelo programa.

