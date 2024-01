Vale Gás de fevereiro será pago nesta sexta-feira (2)?

O Vale Gás, um importante auxílio do Governo Federal, visa aliviar o impacto do custo do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Em 2024, o programa continua a ser uma ajuda crucial para milhões de brasileiros.

O primeiro pagamento do ano, marcado para o mês de fevereiro, traz uma expectativa positiva para aqueles que dependem desse suporte. Vamos explorar detalhes importantes sobre quem tem direito ao Vale Gás e como funciona o calendário de pagamentos, para que você fique bem informado sobre este benefício essencial.

Quem Pode Receber o Vale Gás

Para ser elegível ao Vale Gás, a família precisa comprovar que está em situação de pobreza ou extrema pobreza. Isso significa ter uma renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 660.

Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal com dados atualizados. Famílias que têm mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência e famílias inscritas no CadÚnico com cadastro atualizado no último ano também têm direito ao benefício.

Valor e Calendário do Pagamento de Fevereiro

Para fevereiro de 2024, o valor do Vale Gás será de aproximadamente R$ 50,39. Este valor é calculado com base no preço médio nacional do gás de cozinha, definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Os pagamentos seguirão o calendário do Bolsa Família, com as datas distribuídas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Os repasses começam no dia 16 de fevereiro para os NIS de final 1, seguindo até o dia 29 de fevereiro para os NIS de final 0.

Como se candidatar para receber o Vale Gás?

Para se candidatar ao Vale Gás, o primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Este cadastro é uma ferramenta essencial para que o governo identifique e conheça as famílias de baixa renda que necessitam de apoio.

Se você ainda não está cadastrado, deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua residência e realizar o cadastramento. É importante fornecer informações precisas e atualizadas sobre sua situação socioeconômica. Lembre-se de que ter seus dados atualizados no CadÚnico é um requisito crucial para ter acesso não apenas ao Vale Gás, mas a vários outros programas sociais.

Uma vez inscrito no CadÚnico, a elegibilidade para o Vale Gás é determinada automaticamente com base na renda per capita da família e em outros critérios estabelecidos pelo programa. Se a sua família se enquadrar nos critérios de pobreza ou extrema pobreza, conforme as regras do programa, você será considerado elegível para receber o Vale Gás.

