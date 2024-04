Vale Gás irá aumentar em Abril? Pagamento começa em breve

O Vale Gás, uma iniciativa crucial para famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, ganha destaque neste mês de abril com novidades significativas.

Após uma pausa em março, o Governo Federal anunciou a retomada do benefício, proporcionando um alívio financeiro importante para a compra de botijões de gás de 13 kg.

Nas linhas a seguir, confira as principais novidades envolvendo o pagamento de abril do Vale Gás e mantenha-se informado sobre o assunto.

Vale Gás: Benefício essencial para famílias em vulnerabilidade. Pagamento adiantado, valor extra de R$102 e acesso via aplicativo Caixa Tem.

Pagamento ABRIL Vale Gás

Neste mês, o programa Vale Gás oferece um valor extra de R$ 102 às famílias beneficiárias, somado ao valor principal do Bolsa Família, garantindo um mínimo de R$ 600 por família.

O pagamento, que segue um calendário bimestral, traz uma novidade: a antecipação para determinados grupos, possibilitada pela liberação de pagamentos aos sábados.

Como será realizado o pagamento?

O recebimento do Vale Gás ocorre por meio da poupança social digital, acessível pelo Aplicativo Caixa Tem.

As famílias precisam baixar o aplicativo no Android ou iPhone para movimentar o benefício, fornecendo um suporte essencial em tempos de desafios econômicos.

Calendário de pagamentos em abril

O calendário de pagamentos do Vale Gás em abril é o seguinte:

NIS finalizado em 1: 17 de abril;

NIS finalizado em 2: 18 de abril;

NIS finalizado em 3: 19 de abril;

NIS finalizado em 4: 20 de abril (antecipado do dia 22);

NIS finalizado em 5: 23 de abril;

NIS finalizado em 6: 24 de abril;

NIS finalizado em 7: 25 de abril;

NIS finalizado em 8: 26 de abril;

NIS finalizado em 9: 27 de abril (antecipado do dia 29);

NIS finalizado em 0: 30 de abril.

Quem pode se beneficiar?

O programa Vale Gás destina-se às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, proporcionando um alívio significativo neste momento desafiador.

Com a antecipação do pagamento para alguns beneficiários e o valor extra incluído, muitas famílias poderão garantir o abastecimento essencial para suas residências.

Para obter mais informações sobre os pagamentos do Bolsa Família e o programa Vale Gás, os interessados podem acessar o site do Governo Federal ou consultar o aplicativo Caixa Tem, facilitando o acesso e a gestão dos recursos disponíveis para ajudar as famílias mais vulneráveis.

Como baixar o Caixa Tem?

Para Android:

Baixe o aplicativo CAIXA Tem (Android). Visualize os detalhes e clique em “Instalar”. Aguarde o download do aplicativo CAIXA Tem atualizado e, em seguida, abra-o em seu dispositivo. Faça login no CAIXA Tem, caso já tenha uma conta, ou crie uma nova conta. Pronto! Agora você terá acesso a uma variedade de serviços e transações bancárias.

Para iOS:

Baixe o aplicativo CAIXA Tem (iOS). Verifique os detalhes do aplicativo e clique em “Obter”. Aguarde o download do aplicativo CAIXA Tem atualizado e, então, abra-o em seu celular. Faça login no CAIXA Tem, caso possua uma conta, ou crie uma nova. Pronto! Agora você poderá acessar uma série de transações bancárias e serviços financeiros.

