Instagram caiu? Usuários não conseguem postar stories; saiba o que fazer

Na data de hoje, terça-feira (23), o Instagram enfrentou instabilidades significativas que afetaram diversos usuários. Conforme relatos coletados, a plataforma de mídia social teve dificuldades para carregar conteúdo e apresentou erros na exibição de Stories.

Um detalhe curioso observado foi a alteração na aparência da funcionalidade de Stories, onde os círculos no topo da tela inicial apareceram menores do que o usual. Além disso, alguns usuários relataram que suas contas pareciam estar suspensas temporariamente.

Usuários relatam queda do Instagram

De acordo com o Downdetector, um site que monitora o status de serviços online, os primeiros sinais de problema surgiram por volta das 10h30, e o volume de reclamações atingiu seu ápice às 12h33, com mais de 208 registros. Esta queda impactou principalmente a experiência de usuários das plataformas Android e iPhone (iOS), com mais de 70% das reclamações focadas nessas interfaces.

Cerca de 17% das queixas estavam relacionadas à dificuldade de postar no feed, enquanto 9% dos problemas reportados envolviam conexão com o servidor.

Impacto e resposta dos usuários à instabilidade do Instagram

O Google Trends, que monitora tendências de pesquisa na internet, indicou um aumento acentuado no interesse por questões relacionadas à estabilidade do Instagram nas últimas horas. Termos como “Instagram caiu hoje”, “Instagram Help Center” e “Instagram instável” figuraram entre as pesquisas mais realizadas.

Para os usuários afetados, a plataforma oferece um canal de ajuda. Acessando o aplicativo, deve-se clicar no ícone de três barras no canto superior direito, depois em “Ajuda”, e selecionar “Relatar um problema”. Existem três categorias para relatar questões: “Spam ou abuso”, para problemas com outros usuários; “Algo não está funcionando”, para bugs técnicos; e “Feedback geral“, onde se pode descrever outros tipos de dificuldades enfrentadas.

Enquanto isso, nas redes sociais, incluindo o X (antigo Twitter), usuários compartilharam suas frustrações e experiências com a instabilidade, gerando um amplo diálogo sobre o serviço.

O que fazer quando o Instagram cair?

Quando o Instagram apresenta falhas, é importante manter a calma e seguir algumas práticas que podem ajudar a minimizar o impacto. Primeiro, verifique se o problema é generalizado, acessando sites como o Downdetector, que fornecem informações em tempo real sobre o status de diversos serviços online. Se confirmado, evite tentativas repetidas de carregamento ou postagem, pois isso pode sobrecarregar ainda mais os servidores.

É aconselhável aguardar um pouco antes de tentar usar o aplicativo novamente. Enquanto isso, você pode reiniciar o dispositivo ou verificar atualizações tanto para o aplicativo quanto para o sistema operacional, pois às vezes uma atualização pendente pode ser a solução para o problema.

Finalmente, manter-se informado através das redes sociais ou fóruns pode ser útil para receber atualizações sobre a resolução do problema e aprender com as experiências de outros usuários. Dessa forma, você pode se preparar melhor para eventuais falhas futuras e minimizar seu impacto em sua experiência online.

