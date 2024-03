Apple não consegue segurar e MAIOR NOVIDADE do iPhone vaza

A comunidade de tecnologia está em alvoroço com os recentes vazamentos que indicam uma monumental atualização para o iPhone.

Marcada para ser anunciada durante a próxima World Wide Developers Conference (WWDC), no início de junho, a Apple promete uma revolução no iOS, trazendo o sistema para uma nova era de inteligência artificial (IA) generativa.

O Notícia da Manhã apurou os fatos e traz, nas linhas a seguir, os principais detalhes do que está por vir.

Vazamentos revelam a maior atualização do iPhone de todos os tempos. Novidades surpreendentes aguardam no iOS 18. Descubra o futuro da tecnologia Apple agora! (Foto: Divulgação).

Apple e Google unem forças para potencializar recursos

Fontes internas sugerem que a Apple está se preparando para surpreender o mundo tech ao estabelecer uma parceria incomum com a gigante da tecnologia, Google.

Rumores indicam que a empresa da maçã está em negociações ativas para licenciar o mecanismo de IA generativa, conhecido como Gemini AI, do Google, com o objetivo de integrá-lo ao aguardado iOS 18.

De acordo com Mark Gurman, renomado repórter da Bloomberg, esse movimento estratégico poderia desencadear um acordo inovador capaz de abalar o mercado de IA.

Ainda segundo Gurman, a Apple também sondou possíveis colaborações com a OpenAI. Contudo, tudo indica que a empresa optou por focar em seus próprios modelos internos de IA generativa, os quais deverão servir como a espinha dorsal do iOS 18.

O jornalista destaca que essas melhorias serão direcionadas para recursos operacionais nos dispositivos, enfatizando a importância da segurança e privacidade, valores inegociáveis para a Apple.

Apple prepara-se para impactar o mundo tech

É inegável que a comunidade tech aguarda ansiosamente pelo anúncio oficial durante a WWDC, onde a Apple revelará os detalhes dessa tão aguardada atualização.

Se a empresa pretende corresponder às altas expectativas, é certo que novidades impressionantes estão a caminho.

Qual é o melhor iPhone em custo-benefício em 2024?

O iPhone 13 se destaca como a melhor opção custo-benefício da Apple. Lançado em 2021 e ainda amplamente fabricado, sua presença duradoura no mercado garante uma excelente relação entre custo e benefício.

Com o lançamento dos modelos iPhone 14 e iPhone 15, o iPhone 13 mantém um preço estável, mesmo fora de períodos promocionais, geralmente encontrado por volta de R$ 3.700.

Este modelo faz parte da segunda geração da Apple com conectividade 5G, trazendo diversos aprimoramentos significativos.

Disponível com 128 GB de espaço interno, oferece maior liberdade para armazenamento de arquivos, o que é complementado pelo aprimoramento contínuo através das atualizações de sistema.

Equipado com o iOS 15, o iPhone 13 já recebeu atualizações até o iOS 17.1, e considerando o padrão de atualizações da Apple, pode-se esperar suporte até o iOS 21, em 2027.

O desempenho é garantido pelo chip Apple A15 Bionic em conjunto com 4 GB de memória RAM, proporcionando fluidez ao dispositivo. A bateria de 3.240 mAh oferece até 1 dia de uso, um diferencial essencial para os usuários de iPhone.

Destacam-se também as câmeras, com um sensor principal de 12 MP, o mesmo utilizado no iPhone 12 Pro Max. O iPhone 13 possui o recurso de sensor-shift, o melhor estabilizador de imagens para gravação de vídeos.

Suas capacidades de gravação incluem vídeos em até 4K a 60 fps, HDR e Dolby Vision HDR, proporcionando nitidez de cores mesmo em condições de pouca luz. Com uma tela OLED de alta qualidade, o iPhone 13 oferece uma experiência visual excepcional.

