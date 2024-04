Com o tempo, é natural que os celulares comecem a apresentar uma redução na rapidez de funcionamento. No entanto, existem várias técnicas que podemos empregar para revigorar um smartphone que parece estar ficando mais lento.

Celular travando Desative esta função e TURBINE o seu Android em até 90% | Imagem de Pexels por Pixabay

Soluções práticas para aumentar a velocidade do seu smartphone

Primeiramente, ações simples como excluir o cache de aplicativos e verificar o espaço de armazenamento podem fazer uma grande diferença. Para casos mais extremos, a redefinição para os padrões de fábrica pode ser considerada, embora seja uma medida mais drástica.

No entanto, há um truque eficaz que muitos usuários desconhecem, especialmente útil para dispositivos mais antigos: desativar as animações do sistema operacional.

Desativando animações para melhorar o desempenho

Embora as animações do sistema operacional contribuam para a estética e fluidez da interface do usuário, elas podem sobrecarregar dispositivos mais antigos. Desativar essas animações pode liberar recursos valiosos do aparelho, resultando em uma operação mais rápida e responsiva.

Acesso às Configurações de Animação

Por padrão, o menu para desativar as animações não é visível, pois está localizado dentro das Opções do Desenvolvedor — um conjunto de configurações escondidas destinadas a usuários avançados. Para habilitar essas opções, siga estes passos simples:

Navegue até Configurações no seu dispositivo. Selecione Sobre o telefone. Toque repetidamente em Número da versão sete vezes — um procedimento que pode variar ligeiramente dependendo do fabricante e da versão do Android do seu dispositivo.

Passo a Passo para Desativar Animações

Uma vez habilitadas as Opções do Desenvolvedor, você pode proceder para desativar as animações:

Volte para Configurações. Acesse Sistema. Encontre e selecione Opções do Desenvolvedor. Role até a seção Desenho. Aqui você encontrará as opções relacionadas às animações, tais como Escala de animação da janela, Escala de animação de transição, e Escala de duração da animação. Clique em cada uma dessas opções e selecione Animação desativada.

Desativar as animações do sistema pode proporcionar um impulso significativo no desempenho de dispositivos mais antigos, tornando a experiência do usuário mais ágil e satisfatória sem comprometer as funcionalidades essenciais do aparelho.

Como carregar o celular mais rápido?

Para carregar o celular mais rapidamente, existem várias práticas que podem ser adotadas. Primeiramente, é crucial utilizar o carregador e o cabo originais fornecidos pelo fabricante do seu telefone. Esses acessórios são projetados especificamente para otimizar a velocidade de carregamento do dispositivo.

Outra dica importante é desligar o celular ou colocá-lo em modo avião durante o carregamento. Isso reduz o uso de energia de fundo e permite que a bateria se recarregue mais rapidamente. Além disso, evitar usar o telefone enquanto ele carrega também pode acelerar o processo, pois o uso simultâneo pode aumentar o consumo de energia.

Certifique-se também de que o celular não esteja exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas durante o carregamento, pois isso pode afetar a eficiência da bateria. Por fim, para quem busca uma solução a longo prazo, investir em um carregador de alta potência ou um carregador rápido compatível com o dispositivo pode ser uma excelente escolha, pois esses carregadores são capazes de fornecer uma carga mais rápida do que os carregadores comuns.

