WhatsApp é PROIBIDO no país; veja a decisão

Recentemente, a Administração do Ciberespaço da China ordenou a remoção do WhatsApp e vários outros aplicativos da App Store.

A decisão foi tomada com base em preocupações de segurança nacional, e a Apple acatou a ordem, mesmo discordando dela.

Os aplicativos removidos incluem WhatsApp, Threads, Signal e Telegram. A Apple afirmou que “Somos obrigados a seguir as leis dos países onde operamos, mesmo quando discordamos”.

Enquanto esses aplicativos foram removidos, outros da Meta, como Instagram e Facebook, continuam disponíveis na loja.

Apesar da discordância, a empresa vai cumprir a determinação.

Não está claro por que essas plataformas não foram afetadas pela decisão. A Meta ainda não se pronunciou sobre a determinação do governo chinês.

Enquanto a China remove aplicativos ocidentais de seu território, os Estados Unidos consideram banir o TikTok do país.

A Câmara de Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei que pode banir a rede social do país, argumentando que a plataforma pode ser usada para vigilância da população americana.

O processo para essa suspensão é mais longo nos EUA, pois requer aprovação do Senado e do presidente, Joe Biden.

Outras novidades envolvendo o WhatsApp

O WhatsApp está testando uma nova maneira de os usuários reagirem às atualizações de Status na plataforma.

De acordo com informações do WABetaInfo, a versão beta para Android 2.24.9.23 revelou que em breve será possível visualizar as reações diretamente na página de Status.

Isso significa que o WhatsApp pode abandonar o envio de emojis de reação para as conversas, uma mudança que vem sendo esperada por muitos usuários.

Embora pareça uma novidade, o WhatsApp está basicamente seguindo o exemplo do Instagram. Com essa atualização, os usuários poderão ver todas as reações aos seus Status em uma única tela, sem precisar lidar com várias conversas separadas.

Essa mudança também aproxima ainda mais a experiência de compartilhar fotos e vídeos nos Status do WhatsApp dos Stories do Instagram, já que as plataformas têm testado a compatibilidade entre elas.

Atualmente, o recurso está em fase de testes e ainda não há uma data prevista para sua ampla disponibilidade na versão estável do WhatsApp.

