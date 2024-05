NOVIDADE no Instagram: aprenda a usar o novo carrossel

O Instagram, sempre em busca de novidades para tornar a experiência dos usuários mais dinâmica e interativa, acaba de lançar um recurso inédito: o carrossel colaborativo.

Essa funcionalidade promete revolucionar a forma como as pessoas interagem na plataforma, permitindo a colaboração em postagens de maneira simples e eficaz.

Explore o novo recurso do Instagram: carrossel colaborativo. Saiba como funciona, seus benefícios e como criar postagens interativas para engajar sua audiência. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o carrossel colaborativo no Instagram?

A nova ferramenta introduzida pelo Instagram facilita a adição de fotos ou vídeos ao carrossel de outras pessoas.

Isso significa que qualquer usuário sugerido pelo autor original da postagem pode contribuir com conteúdo visual, tornando as publicações mais ricas e diversificadas.

Para utilizar essa função, basta que o autor da postagem original habilite a opção de colaboração no momento da criação do post.

Uma vez ativada, os seguidores podem sugerir suas próprias mídias para o carrossel. Caberá ao criador original aprovar ou não essas contribuições, mantendo o controle total sobre o conteúdo final da postagem.

Vantagens da atualização

Uma das principais vantagens desse novo recurso é a possibilidade de enriquecer as postagens com múltiplas perspectivas e conteúdos variados, sem perder a curadoria do autor original.

Isso é especialmente interessante em eventos e encontros, onde diferentes participantes podem contribuir com suas visões únicas do acontecimento.

Além disso, o carrossel colaborativo impulsiona a interatividade e o engajamento das postagens. Os colaboradores se sentirão incentivados a compartilhar e comentar a publicação em que contribuíram, o que potencializa a visibilidade do conteúdo e ajuda na ampliação do alcance orgânico das publicações.

Como criar um carrossel colaborativo?

O processo para criar um carrossel colaborativo é simples e intuitivo:

Abra o Instagram e adicione uma nova publicação ao feed, escolhendo pelo menos duas mídias. Edite as mídias conforme desejar. Na tela de colocar legenda, música e mais detalhes sobre a publicação, habilite a opção “Permitir que outras pessoas adicionem conteúdo a esta publicação”. Publique normalmente e aguarde as contribuições. Ao receber sugestões, analise e aprove as fotos adicionadas ao carrossel.

Disponibilidade e considerações finais

Apesar das vantagens claras, é importante ressaltar que a função está sendo lançada gradativamente, o que significa que nem todos os usuários terão acesso imediato a ela.

Além disso, a versão web do Instagram ainda não suporta completamente o recurso, o que pode limitar seu uso por aqueles que preferem acessar a plataforma por computadores.

Para que essa funcionalidade seja bem-sucedida, é fundamental que os usuários ajam de maneira responsável e respeitosa, enviando apenas conteúdo alinhado com o tema da postagem original e apropriado para o público do perfil.

Em suma, o carrossel colaborativo do Instagram surge como uma ferramenta promissora para ampliar a interação e o engajamento entre os usuários, contribuindo para uma experiência ainda mais social e colaborativa na rede.

