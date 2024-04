Mais de 10 benefícios! Conheça todos os benefícios ligados ao CadÚnico

Sob o lema “Conhecer para Incluir”, o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) é uma iniciativa crucial para famílias que subsistem com até meio salário mínimo por pessoa por mês.

O programa tem como finalidade principal identificar e mapear as necessidades desses grupos populacionais para facilitar seu acesso a diversos programas sociais.

Função e benefícios do Cadastro Único

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destaca que o CadÚnico ajuda a reconhecer famílias pertencentes a comunidades e povos tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pessoas em situação de rua. Esta caracterização é essencial para incluir essas famílias em programas que podem ser transformadores para suas vidas.

Por meio do CadÚnico, os inscritos têm acesso a uma ampla variedade de iniciativas governamentais federais, estaduais e municipais que oferecem suporte em várias áreas essenciais da vida cotidiana. Em São José dos Pinhais, a Secretaria de Assistência Social (Semas) é responsável pelo desenvolvimento, cadastramento e supervisão desses programas.

Programas acessíveis via CadÚnico

Algumas das iniciativas acessíveis através do CadÚnico incluem:

Armazém da Família

Bolsa Família

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Minha Casa Minha Vida

Comida Boa

Carteira do Idoso

Castração Animal

Contribuição do INSS para donos de casa

Defensoria Pública

Guarda Mirim

ID Jovem

Isenções de Taxas em ENEM e concursos públicos

em ENEM e concursos públicos Isenção Tarifária em Transporte Coletivo

Leite das Crianças

Passe Escolar e Universitário

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)

Tarifa Social de Energia Elétrica e Água

Auxílio-gás

Entre outros.

Cada programa tem critérios específicos de elegibilidade e, para a maioria deles, é necessário realizar uma inscrição. Programas como Bolsa Família, Comida Boa, Auxílio-gás, e a Tarifa Social de Energia são automáticos, concedidos a quem atende aos requisitos.

Inscrição e documentação necessária

Para se inscrever ou atualizar o CadÚnico, especialmente após mudanças significativas na composição familiar ou a cada dois anos, os interessados devem visitar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Documentos necessários incluem:

CPF

Título de Eleitor

Comprovante de Residência atualizado

Comprovante de Rendimentos

RG

Certidão de Nascimento ou Casamento

Comprovante de matrícula escolar para crianças e jovens até 17 anos

para crianças e jovens até 17 anos Documentação de todos os residentes da casa

Processo de Agendamento

Para agendar uma entrevista, o cidadão deve informar o número de pessoas em sua residência e o programa de interesse. Com essas informações, será possível receber orientação específica para atender às necessidades apresentadas.

Contatos dos CRAS em São José dos Pinhais

CRAS Affonso Celso de Araújo Franco : Estrada da Roseira, nº 5.800 – Borda do Campo. Tel: (41) 3382-2996 / (41) 98701-2674.

: Estrada da Roseira, nº 5.800 – Borda do Campo. Tel: (41) 3382-2996 / (41) 98701-2674. CRAS Alcídio Zeni Zaniolo : Rua Senador Darci Ribeiro, nº 3.332 – Iná. Tel: (41) 97403-5101.

: Rua Senador Darci Ribeiro, nº 3.332 – Iná. Tel: (41) 97403-5101. E outros locais distribuídos pela região, cada um com números de contato específicos para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços necessários.

É crucial que os inscritos mantenham seus dados atualizados no CadÚnico para garantir a continuidade e a adequação do recebimento dos benefícios. Mudanças como ajustes na renda familiar, alterações no número de dependentes ou mesmo mudanças de endereço devem ser prontamente comunicadas ao CRAS mais próximo.

Essa atualização garante que as famílias não percam acesso aos programas devido a informações desatualizadas.

