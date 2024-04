Novas mudanças no CadÚnico pegam brasileiros de surpresa

Recentes mudanças implementadas no sistema do Cadastro Único (CadÚnico) estão causando alvoroço, especialmente entre as famílias unipessoais que dependem do programa Bolsa Família.

Discutidas intensamente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), essas alterações visam aprimorar a precisão dos dados coletados, uma jogada crucial para a distribuição eficaz dos benefícios sociais.

Entenda as recentes atualizações no CadÚnico e como elas visam melhorar a precisão e a distribuição de benefícios sociais. Mantenha-se informado para garantir seu auxílio. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Novas mudanças no CadÚnico, veja

Em um esforço para otimizar a distribuição de benefícios sociais e aumentar a transparência, o governo federal introduziu mudanças significativas no Cadastro Único (CadÚnico).

Essas atualizações têm como alvo principal as famílias unipessoais, muitas das quais dependem do programa Bolsa Família para sobreviver. As alterações visam não apenas melhorar a precisão dos dados coletados, mas também garantir que os auxílios sejam direcionados para quem realmente precisa, evitando assim desvios e fraudes.

O governo federal adotou medidas rigorosas para fiscalizar os registros no CadÚnico, prestando especial atenção às famílias compostas por apenas uma pessoa.

O cruzamento de dados com diferentes órgãos, incluindo a Receita Federal, é uma das estratégias adotadas para assegurar a autenticidade das informações. Essas verificações incluem a confirmação da composição familiar e da renda, que não deve exceder R$ 353 para qualificação aos benefícios do governo.

Um dos métodos mais efetivos adotados pelo governo é a visita domiciliar, que tem como objetivo confirmar se o beneficiário realmente vive sozinho. Esta prática busca não apenas validar a situação declarada, mas também evitar possíveis fraudes e irregularidades que podem comprometer o sistema.

Não deixe de conferir: Governo libera PIX de R$ 102 para beneficiários do Bolsa Família que estão na lista

A importância de manter os dados atualizados

O Cadastro Único se apresenta como uma ferramenta essencial para o acesso a diversos programas sociais, incluindo o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Para se inscrever ou atualizar os dados no CadÚnico, é necessário visitar o CRAS mais próximo com todos os documentos relevantes. Manter as informações atualizadas é fundamental para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios.

Calendário do Bolsa Família de Abril

Este mês, os pagamentos do Bolsa Família são distribuídos seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. As datas de pagamento são estrategicamente definidas para facilitar o acesso e a organização dos beneficiários:

NIS final 1 : 17 de abril

: 17 de abril NIS final 2 : 18 de abril

: 18 de abril NIS final 3 : 19 de abril

: 19 de abril NIS final 4 : antecipado para 20 de abril

: antecipado para 20 de abril NIS final 5 : 23 de abril

: 23 de abril NIS final 6 : 24 de abril

: 24 de abril NIS final 7 : 25 de abril

: 25 de abril NIS final 8 : 26 de abril

: 26 de abril NIS final 9 : antecipado para 27 de abril

: antecipado para 27 de abril NIS final 0: 30 de abril

Todos os pagamentos podem ser gerenciados através do aplicativo Caixa Tem, disponível tanto para Android quanto para iOS, facilitando a movimentação financeira dos beneficiários.

Estas mudanças no CadÚnico são um passo importante para garantir que o apoio governamental alcance efetivamente aqueles que mais precisam, promovendo uma distribuição mais justa e precisa dos recursos disponíveis.

Veja mais sobre: Beneficiários com NIS 4 são contemplados com adicional de R$ 102 (Hoje 22/04) no Bolsa Família