Herança em jogo: seu direito pode ser maior do que imagina! Confira

O Banco Central do Brasil (BC) deu uma nova oportunidade aos herdeiros de pessoas falecidas para que possam resgatar valores esquecidos em instituições financeiras.

Essa possibilidade ocorre por meio do Sistema Valores a Receber (SVR), que permite a consulta e o resgate de quantias que ficaram paradas. Para realizar o saque, entretanto, é necessário seguir alguns procedimentos e entrar em contato diretamente com o banco responsável pelos valores.

Atualmente, o Banco Central estima que ainda haja cerca de R$ 8,6 bilhões em valores esquecidos. Parte desse montante pertence a cidadãos que já faleceram, e agora, herdeiros, inventariantes, testamentários ou representantes legais podem ter acesso a esses valores.

No entanto, é fundamental estar atento ao processo de consulta e resgate, além de agir rapidamente para garantir que o dinheiro não seja recolhido pelo governo, que também está de olho nessa quantia.

Mudanças nas regras e risco de perda dos valores

O Congresso aprovou um projeto que permite ao governo recolher valores esquecidos caso não sejam resgatados dentro de um prazo. A medida, ainda pendente de sanção presidencial, pode impactar herdeiros que não reivindicaram esses valores.

Portanto, é essencial que os herdeiros façam a consulta e tomem as medidas necessárias o quanto antes, para evitar a perda desse direito.

Essa situação preocupa muitos brasileiros, pois o dinheiro esquecido pode vir de contas inativas, seguros, consórcios e ressarcimentos bancários. Realizar a consulta garante o resgate desses valores. Isso assegura um direito legítimo aos herdeiros.

Como consultar se há dinheiro esquecido de pessoa falecida

O processo para descobrir se uma pessoa falecida deixou valores esquecidos é relativamente simples e pode ser feito online, diretamente no site do Banco Central, através do Sistema Valores a Receber (SVR). Para isso, o herdeiro deve ter em mãos algumas informações básicas do falecido, como o CPF e a data de nascimento. Esses dados são essenciais para iniciar a consulta.

Veja o passo a passo:

Acesse o site do Banco Central e procure a opção “Valores a Receber”. Clique em “Consulte valores a receber” para iniciar o processo. Insira o número do CPF ou CNPJ e a data de nascimento do falecido. Preencha o código de verificação de segurança solicitado pelo sistema e, em seguida, clique em “Consultar”.

Após esses passos, o sistema indicará se existem valores a serem resgatados. Porém, para obter mais detalhes sobre o montante e a instituição financeira onde o dinheiro está depositado, será necessário fazer login com uma conta Gov.br, que deve estar vinculada a um dos herdeiros legais.

Como proceder após a consulta no SVR

Uma vez confirmado que há valores a receber, o próximo passo é saber em qual instituição financeira o dinheiro está. O sistema não informa o valor exato, mas fornece uma faixa estimada, como, por exemplo, entre R$ 10 e R$ 100. Com essas informações, o herdeiro deverá entrar em contato diretamente com o banco ou a instituição financeira responsável para prosseguir com o resgate.

Além disso, o herdeiro precisará comprovar seu vínculo com o falecido, seja por meio de certidões de nascimento, casamento ou, em alguns casos, documentos que comprovem a nomeação como inventariante ou representante legal no processo de inventário.

A instituição financeira pode exigir diferentes documentos, conforme suas políticas internas, então é recomendável entrar em contato diretamente para verificar quais comprovantes são necessários.

Procedimento para saque dos valores

Após a consulta no SVR e o contato com a instituição financeira, o herdeiro deverá seguir um procedimento padrão para realizar o saque. Confira o passo a passo:

Acesse novamente o site do Gov.br com sua conta. Clique na seção “Valores de pessoas falecidas” e concorde com os termos de uso do sistema. Informe novamente o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Concorde com os termos e condições apresentados pelo sistema. Verifique a faixa de valor disponível e as informações da instituição financeira responsável pelos valores.

Esses dados serão armazenados na base de dados do Banco Central, e o herdeiro terá um registro do acesso às informações. A visualização do valor será sempre feita por faixa, sem indicar o montante exato, e será necessário que o herdeiro entre em contato com o banco ou a instituição financeira responsável para concluir o processo de saque.

Importância de realizar o procedimento o quanto antes e garantir seu direito

Resgatar dinheiro esquecido de falecidos é uma oportunidade importante, especialmente em tempos de crise. Porém, os herdeiros devem agir rápido, pois o governo pode recolher esses valores com a aprovação de nova lei.

Se você suspeita que um familiar falecido deixou valores esquecidos em contas bancárias, consulte o Sistema Valores a Receber e tome as medidas para garantir o resgate. Não perca tempo para assegurar seus direitos.

Essa é uma maneira de assegurar seus direitos e evitar que o dinheiro retorne aos cofres públicos, sem beneficiar quem realmente tem direito a ele.

