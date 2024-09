Imperdível: corridas mais baratas no Uber. Como negociar para obter super descontos

A Uber lançou uma nova funcionalidade chamada “Uber Seu Preço”, que permite aos passageiros negociarem diretamente o valor das corridas com os motoristas.

A Uber está testando o novo recurso “Uber Seu Preço” em várias cidades do Brasil. A funcionalidade oferece aos usuários mais controle sobre o valor das corridas, permitindo uma negociação direta entre passageiros e motoristas.

Com o objetivo de diferenciar-se no mercado, a Uber busca oferecer mais flexibilidade e economia. Ao solicitar uma corrida, o passageiro pode propor um novo valor, que pode ser aceito ou negociado pelo motorista de forma rápida dentro do próprio aplicativo.

Esse sistema facilita ajustes de preço e ainda permite aceitar automaticamente contrapropostas. Após o acordo, o trajeto da viagem não pode ser alterado, garantindo que o valor combinado seja mantido até o final.

Benefícios para passageiros e motoristas

O “Uber Seu Preço” é uma ferramenta que visa beneficiar tanto passageiros quanto motoristas. Para os passageiros, a principal vantagem está na possibilidade de economizar, ajustando o valor da corrida de acordo com suas necessidades ou disponibilidade financeira.

Isso pode ser especialmente vantajoso em horários de baixa demanda, quando há mais motoristas disponíveis e maior chance de negociação.

Os motoristas também se beneficiam com o recurso, podendo aceitar corridas com valores menores quando preferem garantir uma renda ou fazer contrapropostas mais altas em períodos de alta demanda. A funcionalidade proporciona mais flexibilidade e poder de decisão para ambos os lados, ajustando a experiência de viagem às expectativas de cada parte.

Expansão e fases de testes

Atualmente, o recurso está disponível apenas em algumas cidades brasileiras, como parte de uma fase de testes conduzida pela Uber. Cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife foram as primeiras a receber o “Uber Seu Preço”, mas a empresa já anunciou que outras localidades também serão incluídas na expansão, como Vitória, Goiânia, Natal, Sorocaba, São José dos Campos e Belém do Pará.

O processo de implementação está sendo gradual, com o recurso sendo liberado para grupos específicos de usuários nessas regiões.

Embora não haja uma data exata para a liberação do “Uber Seu Preço” em todo o território nacional, a expectativa é de que, após o sucesso dos testes, a funcionalidade esteja disponível em mais cidades brasileiras nos próximos meses.

Como utilizar o “Uber Seu Preço”

Para utilizar o novo recurso, o passageiro precisa estar em uma das cidades onde o “Uber Seu Preço” está sendo testado. Ao abrir o aplicativo e solicitar uma corrida, o valor sugerido será exibido como de costume. No entanto, o usuário terá a opção de ajustar o preço conforme sua preferência. Após o envio da oferta, o motorista poderá aceitá-la ou enviar uma contraproposta.

Caso o passageiro concorde com a proposta do motorista, a corrida será confirmada e o valor será fixado para aquela viagem. Se houver desacordo, o processo pode continuar até que ambas as partes cheguem a um entendimento ou o passageiro decida não realizar a corrida.

Um detalhe importante é que, após o acordo de preço, o trajeto das corridas deve ser seguido exatamente como foi planejado no momento da negociação. Não é permitido adicionar paradas extras ou alterar o destino final da corrida, garantindo que o valor acordado seja justo para ambas as partes.

Mais autonomia para negociar suas corridas

Com a expansão do “Uber Seu Preço”, a Uber visa oferecer mais autonomia para seus usuários e motoristas, além de criar uma experiência de transporte mais flexível e ajustável.

A possibilidade de negociar diretamente com os motoristas não só melhora o controle sobre os custos das corridas, mas também aumenta a confiança entre passageiros e motoristas, já que o valor final será sempre fruto de um consenso entre ambas as partes.

Essa inovação reflete o compromisso da Uber em buscar soluções que atendam às necessidades dos usuários, oferecendo um serviço mais personalizado e competitivo. Se os testes se mostrarem bem-sucedidos, é provável que o “Uber Seu Preço” se torne uma das principais opções para quem busca uma experiência de viagem e corridas mais acessível e dinâmica no Brasil.

