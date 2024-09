Como conseguir descontos incríveis em celulares e notebooks para estudantes!Tudo aqui

Os estudantes que desejam atualizar seus dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks ou tablets, podem aproveitar uma oportunidade imperdível oferecida pela Samsung.

A gigante sul-coreana de tecnologia lançou um programa exclusivo para estudantes universitários, proporcionando descontos consideráveis em produtos de alta qualidade. Essa iniciativa abrange estudantes de toda a América Latina, incluindo o Brasil, e busca facilitar o acesso a ferramentas tecnológicas essenciais para o cotidiano acadêmico.

O programa de descontos da Samsung visa promover a inclusão digital, garantindo que estudantes tenham à disposição equipamentos modernos e eficientes.

Esses dispositivos são cruciais para acompanhar o ritmo acelerado das demandas acadêmicas, como aulas online, pesquisas e apresentações. O programa oferece não apenas descontos, mas também condições especiais de pagamento, tornando os produtos ainda mais acessíveis.

Como funcionam os descontos da Samsung para estudantes?

O programa da Samsung para estudantes oferece uma série de vantagens que tornam a compra de novos dispositivos mais atrativa. Os principais benefícios incluem:

Descontos de até 30%: Estudantes podem adquirir produtos selecionados da Samsung com até 30% de desconto. Frete grátis: O frete é gratuito para a região Sudeste do Brasil, abrangendo diversos produtos eletrônicos, como celulares, tablets, notebooks, além de itens de áudio e vídeo. Troca Smart Samsung: Os estudantes têm a opção de vender um aparelho antigo, como celulares, tablets ou smartwatches, em troca de descontos adicionais na compra de um novo dispositivo da linha Galaxy. Parcelamento sem juros: A Samsung permite o parcelamento das compras em até 24 vezes sem juros para clientes com o Cartão Samsung Itaú, ou em até 12 vezes sem juros com outros cartões de crédito. A parcela mínima é de R$ 60,00. Descontos progressivos: Quanto mais produtos adquiridos em uma única compra, maior será o desconto concedido. Isso permite que o estudante economize ainda mais ao investir em múltiplos dispositivos.

Essas ofertas são exclusivas para estudantes que comprovarem vínculo com uma instituição de ensino parceira da Samsung. Para garantir o acesso a essas condições, é necessário realizar o cadastro na plataforma My Unidays, responsável por verificar o status de estudante de cada usuário.

Produtos em promoção: o que está disponível no momento?

Os produtos oferecidos no portal especial para estudantes da Samsung variam com o tempo, sendo constantemente atualizados para incluir as novidades mais recentes da marca. No momento, alguns dos principais dispositivos disponíveis no programa de descontos incluem:

Galaxy Z Flip6: Um smartphone dobrável com design inovador e alto desempenho. Galaxy Watch7 40mm: Relógio inteligente que monitora atividades físicas e saúde com precisão. Galaxy Z Fold6: Outro smartphone dobrável da Samsung, com uma tela grande, ideal para multitarefas e entretenimento. Galaxy Book4: Notebook leve e potente, com bateria de longa duração, perfeito para estudantes que precisam de um dispositivo confiável e eficiente. Galaxy Buds3: Fones de ouvido sem fio, com som de alta qualidade e conforto para uso prolongado.

Esses são apenas alguns exemplos do que pode ser encontrado no portal. No entanto, o estoque de produtos varia regularmente, e novas opções podem ser adicionadas à medida que surgem lançamentos. Estudantes interessados devem conferir o site da Samsung frequentemente para aproveitar as melhores ofertas.

Como garantir os descontos da Samsung para estudantes?

O processo para acessar os descontos é simples e rápido. Veja o passo a passo para garantir a compra com condições especiais:

Acesse o Portal de Estudantes da Samsung: Entre no site oficial voltado para o programa de descontos para estudantes, através do endereço (samsung.com/br/students-offers). Realize o cadastro: Insira seu e-mail e preencha as informações necessárias para completar o cadastro. Durante essa etapa, será solicitado que você comprove ser aluno de uma instituição de ensino superior. Comprove seu status de estudante: O sistema da Samsung está integrado à plataforma My Unidays, que faz a verificação do status de estudante. Para validar o acesso, será necessário inserir um código enviado pela My Unidays. Aproveite os descontos: Após a verificação, você terá acesso imediato aos descontos oferecidos no portal. Selecione os produtos desejados e conclua a compra diretamente pelo site. Utilize o programa Troca Smart Samsung: Caso possua um aparelho antigo, você pode aproveitar o programa de troca da Samsung para vender o dispositivo usado e obter ainda mais descontos na compra de um novo produto.

Esse processo é todo realizado online e oferece uma maneira rápida e fácil de garantir que estudantes tenham acesso a tecnologias de ponta com condições diferenciadas.

A importância da inclusão digital no meio acadêmico

A iniciativa da Samsung reflete a crescente demanda por dispositivos tecnológicos no ambiente universitário. Com a pandemia de COVID-19, o ensino remoto se tornou uma realidade para muitos estudantes, e o uso de aparelhos como notebooks, tablets e smartphones tornou-se indispensável.

Mesmo com o retorno das aulas presenciais, a tecnologia segue essencial na educação. Descontos para estudantes ajudam a democratizar o acesso a dispositivos, promovendo inclusão digital e garantindo ferramentas adequadas para o aprendizado.

Além disso, as condições especiais de pagamento, como o parcelamento sem juros, tornam a compra ainda mais acessível para aqueles que possuem um orçamento limitado.

Condições de parcelamento especiais

O programa de descontos da Samsung para estudantes é uma excelente oportunidade para aqueles que precisam atualizar seus dispositivos tecnológicos. Com até 30% de desconto, frete grátis e condições de parcelamento especiais, os estudantes podem adquirir produtos de alta qualidade a preços acessíveis.

A parceria com a My Unidays garante que apenas estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino superior tenham acesso às ofertas.

Portanto, se você é estudante universitário e está em busca de novos dispositivos para melhorar sua rotina de estudos, não deixe de conferir as promoções da Samsung. É uma chance única de adquirir tecnologia de ponta com descontos exclusivos e facilidades de pagamento.

