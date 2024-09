Seguro Viagem: o que é e por que você deve contratar

Viajar é sempre uma experiência empolgante, mas também pode trazer imprevistos que podem transformar uma aventura dos sonhos em um verdadeiro pesadelo. Seja para destinos nacionais ou internacionais, é fundamental garantir que sua saúde e segurança estejam protegidas.

E é exatamente nesse ponto que o seguro viagem se torna um serviço indispensável.

Além de cuidar da sua tranquilidade, o seguro viagem é exigido por diversos países, sendo uma etapa essencial no planejamento de qualquer viagem.

Com ele, você evita problemas financeiros em situações inesperadas, como acidentes, doenças ou até mesmo extravio de bagagens.

O que é Seguro Viagem?

O seguro viagem é um serviço que visa cobrir despesas inesperadas durante a sua viagem, garantindo que você tenha assistência caso precise.

As coberturas oferecidas variam de acordo com o plano escolhido, mas geralmente incluem despesas médicas, hospitalares, odontológicas e até mesmo indenização por perdas, roubos ou atrasos de voo.

Este tipo de seguro é recomendado não apenas para viagens internacionais, mas também para destinos dentro do país.

Afinal, qualquer viagem pode envolver situações imprevisíveis, e ter um seguro em mãos pode evitar grandes dores de cabeça.

Por que o Seguro Viagem é importante?

Imagine estar em um país estrangeiro e sofrer um acidente ou adoecer. Sem um seguro viagem, você pode acabar enfrentando dificuldades para arcar com as despesas médicas, que em alguns lugares são extremamente caras.

O seguro viagem evita que esses custos recaiam sobre você, cobrindo as despesas e permitindo que você tenha a assistência necessária.

Além disso, muitos países exigem a contratação do seguro viagem como condição de entrada. Um exemplo disso é o Tratado de Schengen, que abrange grande parte da Europa e requer um seguro com cobertura mínima de 30 mil euros para despesas médicas.

Países como Cuba, Estados Unidos e Austrália também recomendam fortemente a contratação do seguro.

Mesmo em países onde não há obrigatoriedade, é altamente recomendado contar com essa proteção. Em situações de perda de bagagem ou cancelamento de voo, o seguro também pode ser acionado, garantindo que você não saia prejudicado financeiramente.

Como funciona o seguro?

O seguro viagem é ativado assim que você inicia a sua viagem e permanece válido até o retorno ao seu local de origem, desde que dentro do período contratado. É importante entender as coberturas oferecidas no plano escolhido para evitar surpresas.

Existem diferentes tipos de seguro, como o nacional e o internacional. Ambos cobrem despesas relacionadas à viagem, como assistência médica, perda de bagagem e até repatriação em casos extremos.

Além disso, muitas seguradoras oferecem atendimento em português, o que facilita a comunicação em situações de emergência no exterior.

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão que regula o mercado de seguros no Brasil, estabelece que todas as coberturas do seguro viagem devem estar relacionadas com situações que ocorrem durante a viagem.

Entre os serviços que podem ser cobertos, destacam-se a cobertura de despesas médicas, hospitalares e odontológicas (DMHO), que são essenciais em casos de acidentes ou doenças.

Outra vantagem do seguro viagem é a possibilidade de incluir coberturas adicionais. Por exemplo, se você for praticar esportes radicais durante a viagem, é possível contratar uma cobertura extra que cubra eventuais acidentes relacionados a essas atividades.

Como escolher o melhor?

Com tantas opções de seguradoras e planos disponíveis, é fundamental escolher um seguro viagem que realmente atenda às suas necessidades. Antes de contratar, faça uma análise detalhada do destino, da duração da viagem e das atividades que você pretende realizar.

Verifique se o plano cobre todas as situações que podem ocorrer durante a sua estadia, como assistência médica, jurídica e indenização em caso de perda de bagagem. Além disso, considere também o valor da cobertura, especialmente se o destino for um país onde os custos médicos são elevados.

Empresas especializadas em turismo costumam oferecer pacotes de viagem que já incluem o seguro. No entanto, é sempre uma boa prática pesquisar sobre a reputação dessas empresas e verificar se as coberturas oferecidas realmente atendem às suas expectativas.