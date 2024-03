Receita libera consulta à restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal anunciou a liberação do terceiro lote residual das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), marcando um importante momento para muitos brasileiros que aguardam a devolução de valores.

No total, 205.930 contribuintes serão beneficiados, com um montante significativo de R$ 339.010.389,78 destinado aos pagamentos.

Detalhes do pagamento e beneficiários prioritários

Este novo lote inclui categorias de contribuintes considerados prioritários, entre eles idosos com mais de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou com doença grave, e também aqueles para quem o magistério representa a principal fonte de renda.

Além desses grupos, uma parcela considerável de 106.096 pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento da restituição via Pix também está incluída.

A efetivação do pagamento está agendada para o dia 28 de março, sendo realizado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte durante a entrega da declaração do IRPF. É essencial que os dados bancários estejam atualizados para evitar contratempos no recebimento.

Procedimentos para casos de contas desativadas

Caso a conta bancária informada esteja desativada ou haja qualquer impedimento para o depósito, a Receita Federal assegura que os valores estarão disponíveis para saque no Banco do Brasil por um período de um ano.

Os contribuintes nessa situação deverão contatar a Central de Relacionamento do banco ou acessar o Portal BB para reagendamento do pagamento. Se o valor não for retirado dentro deste prazo, será necessário solicitar a restituição através do Portal e-CAC.

Consulta e calendário de pagamentos

Os contribuintes interessados em verificar a liberação de sua declaração podem fazê-lo pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo móvel do órgão. Aqueles que não encontrarem seu nome na lista atual devem checar o extrato da declaração por meio do e-CAC para identificar possíveis pendências. Caso necessário, é possível enviar uma declaração retificadora para corrigir erros e aguardar a inclusão nos próximos lotes.

Vale ressaltar que a antecipação no envio da declaração pode acelerar o recebimento da restituição. Dessa forma, contribuintes que protelarem o envio até os últimos dias tendem a receber seus pagamentos nos lotes finais.

O calendário de restituições do IRPF 2024 já foi definido, com pagamentos programados desde o final de maio até setembro, oferecendo uma previsibilidade valiosa para o planejamento financeiro dos contribuintes.

